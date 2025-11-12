Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’de

12 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 01:28
Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye ait olan C130 kargo uçağı henüz nedeni bilinmyeen bir sebepten dolayı düştü. Askeri uçağın neden düştüğü ve hangi ihtimlaalerin düşmesine neden olabileceğini A Haber ekranlarından değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, uçağın neden düşebileceğini ihtimallerini açıkladı.
