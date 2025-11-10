Kazakistan’dan İbrahim Anlaşmaları’na katılma kararı! İsrail’in Orta Asya planı ne?

ABD Başkanı Donald Trump, 07 Kasım'da Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ABD-Orta Asya Zirvesi sonrasında Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katıldığını müjde ile duyurmuş ve "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." demişti. Yaşanan gelişmeler dünya kamuoyunda gündem olurken Trump'ın Kazakistan lideri Tokayev ile anlaşması sonrası bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve Kazakistan ile imzaların yakında atılacağını belirtti.

Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasının nedeni gündemdeki sıcaklığı korurken İsrail'in bu anlaşma ile ilgisi ne? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Bekir Atacan, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak süreci değerlendirdi.