Kazakistan'dan İbrahim Anlaşmaları'na katılma kararı! İsrail’in Orta Asya planı ne?
Geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da Trump ve 5 Türk Devleti'nin (Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan) liderleri ile gerçekleştirdiği C5+1 zirvesinde Kazakistan'ın, İbrahim Anlaşmalarına katıldığını açıklanmıştı. Trump, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in İbrahim Anlaşmaları'na katıldığını müjde olarak duyurmasının ardından katil İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve imzaların kısa sürede atılacağını belirtti. Yaşanan gelişmelerin ardından Kazakistan'ın bu hamlesinin ne anlama geldiği merak konusu olurken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler tarafından değerlendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 07 Kasım'da Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ABD-Orta Asya Zirvesi sonrasında Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katıldığını müjde ile duyurmuş ve "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur." demişti. Yaşanan gelişmeler dünya kamuoyunda gündem olurken Trump'ın Kazakistan lideri Tokayev ile anlaşması sonrası bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve Kazakistan ile imzaların yakında atılacağını belirtti.
Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasının nedeni gündemdeki sıcaklığı korurken İsrail'in bu anlaşma ile ilgisi ne? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Bekir Atacan, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak süreci değerlendirdi.
"TÜRKİYE'YE KARŞI BİR HAREKET"
Gazeteci Bekir Atacan, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasının ülkesine kazandıracak herhangi bir olumlu yanı olmadığını belirterek anlaşmanın Türkiye'ye karşı atılan bir adım olarak nitelendirdi: "Bu anlaşmanın şu anda ne Kazakistan'a ne İsrail'e bir getirisi yok. Ama unutmayalım ki Tom Barrack şöyle bir açıklama yaptı: "Çok yakında" dedi. Hatta Sayın Devlet Bahçeli de karşı çıktı buna. İşte ticari anlaşmalar ve iki ülke arasında çok iyi bir ilişkiler kurulacağını iddia etti Tom Barrack. İşte bu anlaşmaların ilk ses getirdiği yer Kazakistan'ın şu anda İbrahim Anlaşması'nı imzalamasıyla ortaya çıkıyor. Demek ki bütün oradaki Türk Cumhuriyetleri tek tek imzalayacak. Türkiye'ye karşı bir hareket. Amaç Türkiye'yi sıkıştırmak." dedi.
"İSRAİL HİNDİSTAN ÜZERİNDEN İPEKYOLU'NUN ALTERNATİFİNİ ÇİZMEK İSTİYOR"
Atacan, programda Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına katılmasıyla İsrail ile arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusunu yanıtlarken; İsrail'in İpekyolu'na alternatif olan projesi IMEC (Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) üzerinden ticaret merkezi olmayı istediğini fakat Türkiye'nin ise bu koridorda yer almaması nedeniyle karşı çıktığını vurguladı.
"Çin kapısını kapatabilmektir. Çünkü İpekyolu'nun başmimarı Çin'dir. Ve dolayısıyla Türkiye üzerinden, Ermenistan üzerinden Zengezur'dan Avrupa'ya devam ediyor. İkinci bir hattımız daha var bizim Türkiye'nin. Fao Adası dediğimiz Basra Körfezi'nden... Onu da engellemek. Çünkü biz enerjiyi ve ticareti bu iki hat üzerinden kullanmak istiyoruz. Nitekim İsrail'in ne istiyor? Hindistan üzerinden, Arabistan toprakları üzerinden... Biz şuradaki Fao Adası dediğimiz buradan yeni bir hat Irak üzerinden Türkiye, Türkiye'den Avrupa'ya giden. Şimdi İsrail'in istediği bu hattı kullanmak, Türkiye için "Nasıl önlerim?" diye. İsrail çünkü Hindistan üzerinden İpekyolu'nun alternatifini çizmek istiyor kendine göre. Yani merkez olarak İsrail olmak istiyor. Biz de Türkiye olarak 'Biz olacağız' diyoruz. Aramızdaki sorun buradan kaynaklanıyor.Dünya ticareti 2 hat üzerinden gitmek zorunda. Bu hatların birisi merkezi Orta Doğu'da Türkiye olacaktır, bu da İpekyolu'na daha uygun şartlara yakınlık mesafesinden sağlanacaktır."
"ANLAŞMADA ABD'Lİ ŞİRKETLERİN GÜCÜ ORTAYA ÇIKIYOR "
Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev ile Trump'ın 30 anlaşma imzalamasının ardından İbrahim Anlaşmaları'nda uzlaşı sağladığını ve anlaşmanın ABD'li şirketlerin ciddi bir etkisi bulunduğuna dikkat çekerek; "Amerika Birleşik Devletleri'nin şirketlerinin gücünü ortaya koymamız lazım. Kazakistan meselesi Tokayev'le 17,5 milyar dolarlık 30 anlaşma yapıldı. 30 anlaşma yapıldıktan sonra arkasından İbrahim Anlaşması geldi. Yani buradaki şirketlerin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyorum. Yani bu Hamas çok önemli bir şey, karara tepki gösterdi. Bir ikincisi çok önemli. Yani proaktif politikaları Türkiye yapıp Türk Devletleri Teşkilatı'nda, özellikle ve önemle söylüyorum, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin garip tutum almasında, yani biz neyi bekliyorduk? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıyacaklardı diye bekliyorduk. Yani defalarca da söylediğimiz bir şekilde, değil mi? Ama tam tersini yaptılar. Şimdi tam tersini yaptı.. Türkmenistan, Kazakistan, yani çok önemli. Ben Özbekistan, Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıdılar ve büyükelçi gönderdiler.Yani İbrahim Anlaşması'nda Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan'ın Trump'la 5+1 toplantısı yaptıktan sonra Kazakistan'ın İsrail'le hiç beklemeden dediğim gibi 30 tane anlaşma, 17,5 milyar dolar diğerleri de kabul eder mi? Benim şahsi kanaatim, biraz sonra bunları da açıklayacağız yani. Zengezur Koridoru,Trump Koridoru oldu. Trump trip diyorlar. Trump Root diyorlar. Yani burası Trump İnisiyatifi. 99 yıllığına bu kadar önemli bir açılım. Biz Amerikan şirketlerine kaptırdık. Onu da söyleyeyim." dedi.
"ANLAŞMA İSRAİL'E JESTTEN ÖTEYE GİTMİYOR"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşması'na katılmasından Rusya ve Çin'in rahatsızlık duyacağını ifade ederken, anlaşmanın bir anlamı olmadığı ve amacın İsrail'e jest yapılmasından ileriye gitmeyeceğini belirtti.
"Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılması hoşuna gitmemiştir. Sadece Putin'in değil Çin'in de hoşuna gitmemiştir. Çünkü Trump'ın bu atılımı, "Bu Orta Asya'yı biz ne Çin'e ne Rusya'ya bırakmayacağız" bu ABD açısından büyük bir atılım. İkincisi, çok önemli bir hamle. Maden anlaşması var, ondan bahsediyoruz. Yani bu Amerika için önemli. Oradaki yapılar için de önemli. Burada mesele şu. Amerika işte Esad Hocam bu Zengezur Koridoru'ndan bahsettiği 100 yıllık tekelin altına aldı.Ya burada Amerika bir varlık gösteriyor.Türkiye buna o kadar da karşı çıkmadı. Açılım yapıyor. Bir de diyor ki "Orta Asya'yı ben niye Çin'e, niye Rusya'ya bırakayım?" diyor. Bu İbraham Anlaşmaları yani İsrail'le, bir jestten öteye gitmiyor, bir anlamı yok." şeklinde konuştu.
"KAZAKİSTAN ÇİN VE AB ŞİRKETLERİYLE İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRME POLİTİKASI İZLİYOR"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Kazakistan'ın ülkede ekonomik açıdan gelişme politikası izlediği ve Çin ile başta olamk üzere AB şirketleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını vurgulayarak farklı alternatifler arayışı içinde olduğunu belirtti.
"Türk Cumhuriyetleri'nin önceki en büyük problemleri neydi? Dünya ticaretine ancak Rusya üzerinden açılabiliyorlardı. Dolayısıyla Türk Cumhuriyetleri ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmek ve gelişebilmek için de her yolu deniyorlar. Daha 2-3 yıl evvel Çin'le çok ciddi anlaşmalar yaptılar ve şu an Çin'le Kazakistan arasındaki anlaşma, Kazakistan'ın dış ticaretinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Aynı zamanda oradaki Kazakistan'da yapılan devasa yol Çin-Kazak ortaklığıyla yapılıyor. Dolayısıyla Kazakistan bir yandan Çin'le ilişkilerini geliştirirken, bir yandan da AB şirketleriyle de ilişkisini geliştirmek gibi bir politika izliyor. Bu politikaları çok böyle abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Kendilerine göre, kendi çıkarlarına göre yapıyor. Mesela şu an Türkiye bir yandan Avrupa Birliği (AB) yolunda yürürken, bir yandan Şangay Teşkilatı'ndan bahsediyor. Her ülke kendisine farklı alternatifler arar. Türk Cumhuriyetleri Güney Kıbrıs'la ilgili hadiselere de ya kabul edelim ya da etmeyelim. Şu an bu bölge ciddi anlamda Amerikan hakimiyeti altında. Yani Amerika'yla restleşeceklerinde kayıpları çok olacak. Hatta Türkiye'ye hatta özür diler gibi de tavır takındılar biliyorsunuz bu elçilik açma kararından sonra. Ama sonuçta bu ülkelerin de kendi iç hassasiyetleri olduğunu unutmayalım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
- Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı? İETT, metro, metrobüs, MARMARAY...
- CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izlenebilir mi?
- 500 Bin Sosyal Konut TC ile başvuru kılavuzu | TOKİ E-Devlet ekranı saat kaçta açılacak? Şartlar ve 5 bin TL ödeme adımları
- Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında? Miss Universe 2025 Türkiye temsilcisi Ceren Arslan aslen nereli, ne iş yapıyor?
- ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ | YKS, KPSS, YDS, ALES, MSÜ, DGS sınavları ne zaman yapılacak?
- Emekliye yüzde 13,99 artış tablosu! Merkez'den SSK, BAĞKUR'a tam isabet zam tahmini! Ocak 2026'da en düşük 19.243 TL maaş...
- 10 Kasım Pazartesi resmi tatil mi? Yarın hastaneler, üniversiteler, bankalar, kargolar açık mı?
- Önce yağış sonra dondurucu soğuklar geliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir… Kış için tarih verildi
- Sadece tembellik değil! Sabah spor yapmak neden zor geliyor?
- Tasarruf sırrı! Uzmanlar uyardı: Çamaşır makinesini o saatte çalıştırmayın
- BEDAŞ-AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, kesinti hangi ilçelerde olacak?