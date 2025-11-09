Akkuyu'da tarihi anları A Haber görüntüledi! Reaktör kabı böyle indirildi
Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli adımlarından biri olan yerli ve milli enerji hamlesi kapsamında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Temelleri Berat Albayrak döneminde atılan Türkiye’nin ilk nükleer enerji tesisi Akkuyu NGS, ülkeyi enerji üretiminde bölgesel merkez haline getirme hedefiyle ilerliyor. Santralin ilk ünitesinin 2026’da elektrik üretimine başlaması planlanırken A Haber santralin kalbi sayılan reaktör basınç kabını görüntüledi. İşte detaylar...
Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli adımlarından biri olan yerli ve milli enerji hamlesi kapsamında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalar aralıksız sürüyor.
Temelleri Berat Albayrak döneminde atılan Türkiye'nin ilk nükleer enerji tesisi Akkuyu NGS, ülkeyi enerji üretiminde bölgesel bir merkez haline getirme hedefiyle ilerliyor.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanıyor.
A HABER AKKUYU'DA
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, enerjide tam bağımsızlık hedefi yolunda yürütülen dev projede gelinen son noktayı aktardı.
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın aktardıkları şu şekilde:
Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Çok özel görüntülerle Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni çalıştıracak adeta santralin kalbi olan basınç kabının indirilmesini, gemiyle transferini ekranlarınıza taşıyacağız.
TÜM EKİPMANLAR TAMAMLANMIŞ OLACAK
Basınç kabı yaklaşık 4 hafta süren bir yolculukla Rusya'dan yola çıktı. 3 bin 100 km yani 1700 deniz mili aşarak Mersin Akkuyu limanına ulaştı. Basınç kabını indirebilmek için çok özel ekipmanlar kullanılıyor.
Reaktör basınç kabının indirilmesiyle birlikte artık Akkuyu'da elektrik üretimi için tüm ekipmanlar tamamlanmış olacak. Yaklaşık 320 ton ağırlığında reaktör kabini. Üzerine ise "Gelecek Yakında" şeklinde bir mesaj var.
BERAT ALBAYRAK İMZASI
Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde yaptığı hamlelerle ülkenin milli enerji yükünü çeken, öncüsü olan önemli bir isim olarak tarihe geçti. Türkiye'de bir yandan kara bir yandan Mavi Vatan'da yapılan tüm yerli ve milli enerji hamlelerinde Berat Albayrak imzası görüyoruz.
Karadeniz'de doğal gaz, Gabar'da petrol, Eskişehir'de nadir toprak elementleri ve Akkuyu'da nükleer güç santralleriyle elektrik üretimi...
Akkuyu'nun kurulumu için yoğun çaba harcayan Berat Albayrak, 2018'deki temel atma töreninde 63 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getirmişti.
Berat Albayrak'ın mimarı olduğu milli enerji hamnlesinde Türkiye'nin hedefi enerjide dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmak.
"SU HİÇBİR KİMYASAL İLE KARIŞMADAN DENİZE DÖKÜLECEK"
A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh'den aldı. Akkuyu Nükleer Genel Müdürü'nün açıklamaları şu şekilde:
"Bu proje sadece Türkiye'nin hayali değil, aynı zamanda Rusya'nın da hayali ve ortak hedefimiz. Öncelikle çalışmaların her iki tarafın onayladığı takvim kapsamında 4 güç ünitesinde devam ettiğini vurgulamak isterim. Çalışmalar iki tarafın onayladığı takvim kapsamında devam ediyor. Nükleer güç santrali sistemlerinin soğutulması esnasında kullanılacak deniz suyu hiçbir kimyasal veya radyoaktif madde katılmadan denize geri dönecek.
Yani ekosisteme hiçbir zararı olmayacak. Reaktör basınç kabı çok önemli santralimiz için ve her bir güç ünitesi için çok önemli bir ekipman. Santralin kalbi diyebiliriz. Çünkü orada nükleer enerjinin üretilmesi için bütün ana süreçler yer alıyor olacak."
İSTANBUL'UN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK
A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, dünyada en büyük ikinci nükleer inşaat sahasının Akkuyu'da olduğunu belirterek, "Burada yılda 35 milyar megavatlık elektrik enerjisi üretilecek. Bu Türkiye'de elektriğin %10'una denk geliyor. Mukayese yapılacak olursak burada üretilecek elektrikle 16 milyonluk İstanbul'un elektriğinin tamamı karşılanmış olacak." dedi.
