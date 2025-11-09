Akkuyu’da tarihi anları A Haber görüntüledi! Reaktör kabı böyle indirildi

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh A Haber'e konuştu (ahaber.com.tr)

"SU HİÇBİR KİMYASAL İLE KARIŞMADAN DENİZE DÖKÜLECEK"

A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh'den aldı. Akkuyu Nükleer Genel Müdürü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Bu proje sadece Türkiye'nin hayali değil, aynı zamanda Rusya'nın da hayali ve ortak hedefimiz. Öncelikle çalışmaların her iki tarafın onayladığı takvim kapsamında 4 güç ünitesinde devam ettiğini vurgulamak isterim. Çalışmalar iki tarafın onayladığı takvim kapsamında devam ediyor. Nükleer güç santrali sistemlerinin soğutulması esnasında kullanılacak deniz suyu hiçbir kimyasal veya radyoaktif madde katılmadan denize geri dönecek.

Yani ekosisteme hiçbir zararı olmayacak. Reaktör basınç kabı çok önemli santralimiz için ve her bir güç ünitesi için çok önemli bir ekipman. Santralin kalbi diyebiliriz. Çünkü orada nükleer enerjinin üretilmesi için bütün ana süreçler yer alıyor olacak."

İSTANBUL'UN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK

A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, dünyada en büyük ikinci nükleer inşaat sahasının Akkuyu'da olduğunu belirterek, "Burada yılda 35 milyar megavatlık elektrik enerjisi üretilecek. Bu Türkiye'de elektriğin %10'una denk geliyor. Mukayese yapılacak olursak burada üretilecek elektrikle 16 milyonluk İstanbul'un elektriğinin tamamı karşılanmış olacak." dedi.