Kayıp anne ve oğlu için endişeli bekleyiş! Bayram Helvacı A Haber'e konuştu
Kastamonu'da 5 yaşındaki oğlu Osman'la birlikte pazar gününden beri kayıp olan Huriye Helvacı'nın sır dolu kayboluşunda 6. güne girildi. Anne ve oğlun son görüldüğü ve aileyle hiçbir bağlantısı olmayan Köseali Köyü'nde aramalar sürerken acılı eş Bayram Helvacı A Haber'e konuşarak, "Bana ulaşmasalar bile kolluk kuvvetlerine ulaşsınlar." çağrısı yaptı.
Geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evinden ayrılan Huriye Helvacı'dan 6 gündür haber alınamıyor. Anne ve oğlunun son olarak Kastamonu'nun Kösali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Huriye Helvacı'nın eşi ve Osman'ın babası Bayram Helvacı, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak yaşadıklarını anlattı.
"ÖĞLEN EVDEN ÇIKIYORLAR, BİR DAHA HABER ALAMIYORUZ"
Endişeli eş Bayram Helvacı, olayın yaşandığı pazar gününü şöyle anlattı; "Pazar günü sabah saat 7'de kahvaltı yapıp evden çıktım ben. Beni uğurladılar. Öğlen 13 gibi evden çıkıyorlar ve ondan sonra haber alamıyoruz."
Evde herhangi bir tartışma ya da sorun yaşanmadığını belirten Helvacı, "Gitmeleri için bir sebep yok. Herhangi bir şey de olmadı." dedi. Eşi ve oğlunun birbirine çok bağlı olduğunu söyleyen Helvacı, "Beraber, ikisi sürekli çıkar çarşıya falan. Ayrılmazlardı." ifadelerini kullandı.
EŞİNE VE OĞLUNA SESLENDİ
Bayram Helvacı, eşine ve oğluna seslenerek, "Bana ulaşmasalar bile kolluk kuvvetlerine lütfen ulaşsınlar" çağrısında bulundu. Ailesinin hayatından endişe ettiğini belirten acılı baba, oğlu Osman ile ilişkisini "Gayet iyiydi. Yani çocuğum bana düşkündü. Sabah kalkar kalkmaz gelirdi yanıma." sözleriyle dile getirdi.
GÖRÜLDÜKLERİ KÖYLE BİR BAĞLANTILARI YOK
Huriye Helvacı ve oğlunun neden Köseali Köyü'nde olduğuna anlam veremediğini belirten Bayram Helvacı, "Mantarla toplamakla alakası yok. Buraya neden geldiğini de bilemiyoruz. Burayla da hiçbir bağımız, alakamız da yok bu köyle. Yani biz de şaşırmış durumdayız." diye konuştu.
Helvacı, 18 yıllık evli olduklarını, 16 yaşında liseye giden bir kızları ve 5 yaşındaki kayıp oğulları Osman olmak üzere iki çocukları olduğunu belirtti.
DEVLET TÜM İMKANLARIYLA BURADA
Arama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Helvacı, "Havadan, karadan her türlü çalışma yapılıyor, köpeklerle. Yani devlet bütün imkanlarıyla burada. Hepsinden teşekkür ederiz." dedi.
Bölgenin dağlık ve ormanlık bir alan olmasının endişelerini artırdığını belirten Helvacı, "Dağlık bir bölge. Her türlü yabani hayvan da var. Tek temennimiz bir yere sığınmaları yönünde ve bulunmaları yönünde." şeklinde konuştu.
ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR
Bölgedeki arama çalışmalarına AFAD, jandarma, polis, Kızılay ve çok sayıda gönüllü katılıyor. Havadan termal duyarlı dronelarla desteklenen aramalarda, iz takip köpekleri de kullanılıyor. Ekipler şimdiye kadar 18 köydeki metruk evler ve samanlıklar dahil olmak üzere her yeri didik didik aradı.
SON GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA
Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın son görüldüğü anlar, Köseali Köyü'ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sırt çantalı Huriye Helvacı'nın, oğlu Osman'ın elinden tutarak yürüdüğü görülüyor. Anne ve oğlunun köye, yoldan geçen bir araca binerek geldikleri, şoförün ise korktuğu için durumu daha önce bildirmediği öğrenildi. Köyde görüştükleri bir kişiye Bozkurt'a nasıl gideceklerini sordukları ancak ters yönde oldukları yanıtını aldıkları belirtildi.
Aramalar, son telefon sinyalinin alındığı ve son görüntülerin kaydedildiği Köseali Köyü ve çevresinde yoğunlaşmış durumda. Altı gündür süren umutlu bekleyişe rağmen anne ve oğlundan henüz iyi bir haber gelmedi.
