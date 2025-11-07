Kayıp anne ve oğlu için endişeli bekleyiş! Bayram Helvacı A Haber’e konuştu

Ekran görüntüsü / A Haber

"ÖĞLEN EVDEN ÇIKIYORLAR, BİR DAHA HABER ALAMIYORUZ"

Endişeli eş Bayram Helvacı, olayın yaşandığı pazar gününü şöyle anlattı; "Pazar günü sabah saat 7'de kahvaltı yapıp evden çıktım ben. Beni uğurladılar. Öğlen 13 gibi evden çıkıyorlar ve ondan sonra haber alamıyoruz."

Evde herhangi bir tartışma ya da sorun yaşanmadığını belirten Helvacı, "Gitmeleri için bir sebep yok. Herhangi bir şey de olmadı." dedi. Eşi ve oğlunun birbirine çok bağlı olduğunu söyleyen Helvacı, "Beraber, ikisi sürekli çıkar çarşıya falan. Ayrılmazlardı." ifadelerini kullandı.