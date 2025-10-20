KKTC'de Tufan Erhürman dönemi! Erhürman'ın seçilmesinin ardından Kıbrıs'ı ne bekliyor? A Haber'de çarpıcı yorum: Erken seçim kararı alınabilir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu. Erhürman seçim sürecinde iki devletli çözüm yönetimi yerine federasyon yapısını savunarak öne çıkarken KKTC'de yeni bir döneme işaret etmişti. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçimi kazanmasının ardından yaptığı balkon konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin gelişerek devam edeceğini vurgulayarak dış politikada istişarelerin süreceğini belirtti. Peki Erhürman'ın seçilmesi ile KKTC'de nasıl bir dönem başlıyor? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzmanlar Erhürman'ın açıklamalarını ve yeni yönetime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dış Politika Uzmanı Dr. Tolga Sakman, Erhürman'ın açıklamalarında 4 KKTC Cumhurbaşkanı'na değinerek Türkiye ile ilişkilerin süreceğini vurgulamasının kafa karıştıran ifadeler olduğunu belirtti. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, GKRY Cumhurbaşkanı'nın Erhürman'ın seçilmesinin ardından 'Seçilir seçimler akşam görüşelim' sözlerinin çok hayra alamet bir durum olmadığını belirtirken ayrıca seçimin ardından KKTC'nin iç politikasında Başbakan'ın ve meclis ile yürütüldüğünü belirterek "Seçime girmediler şu anda ama erken seçim kararı alınabilir. Dolayısıyla tabloyu değiştirmeye çalışıyor olabilirler. Cumhurbaşkanlığı ideolojisine yakın bir ideolojik hükümet kurmak için bir sanki başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP Partisi'nin Genel Başkanı olan Tufan Erhürman, 62,76 oy alarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sürecinde Erhürman'ın, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonundan farklı olarak federasyon sistemini savunması birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Sandıkların tamamının açılmasının ardından Tufan Erhürman'ın açıklamalarda bulunarak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilerek devam edeceğini vurgulayarak "Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'ı tebrik ederek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
KKTC'de seçimin ardından yeni yönetim ve yapılacak değişiklikler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler tarafından mercek altına alınırken yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamaları değerlendirildi.
"ERHÜRMAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İFADESİNİ KULLANMADI"
Dış Politika Uzmanı Dr. Tolga Sakman, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın seçilmesinin ardından açıklamalarını değerlendirerek; Erhürman'ın 2 devletli çözüm demediğini sadece 'Türkiye ile istişare ile dış politikayı belirleyeceğiz' sözlerini vurguladığına dikkat çekerek ifadelerin kafa karıştıran söylemlerin olduğunu belirtti. Sakman; "İki devletin yani Ankara ve Lefkoşa'nın eşit şartlarda bir ortak dış politika belirleme gibi bir noktası. Kıbrıs'ta bu çok söyleniyordu zaten. Yani parlamentosunda da CTP'li vekiller bunu sık sık dile getirdi. 'Ankara, Türkiye ile ilgilensin, biz burayı yönetiyoruz' noktasına vesaire getiriyorlardı. Yani bu söylem biraz daha Cumhurbaşkanlığına çıkmış oldu Kıbrıs'ta. Bu istişare kısmının böyle bir sıkıntısı var. İkincisi, dört Cumhurbaşkanı nasıl Türkiye'yle birlikte yönettiyse noktasında yine bir soru işareti. Dört Cumhurbaşkanı da Türkiye'yle tam uyum halinde olmadı zaten. Seçilen Cumhurbaşkanı'nın ilk görevi bu sorunu Kıbrıs sorununu çözmek ve dış politikayı belirlemek. İç politikayla ilgili olan şeylere KKTC Cumhurbaşkanı çok karışmıyor. Evet uyum içerisinde olduğunda parlamentoyla tabii ki bazı noktalarda telkinleri oluyor. Başbakan var, Hükümet yapısı var içeride. Tufan Erhürman konuşmasında iki devletli çözüm demedi. Yani 'Türkiye'yle birlikte dört Cumhurbaşkanının yaptığı gibi Türkiye'yle birlikte istişareyle dış politikayı belirleyeceğiz.' dedi. 'Türkiye'yle ortak alınan iki devletli çözüm kararının arkasındayız' gibi bir cümle duymadığımız için konu nereye gidecek? " dedi.
"BU SÖZLER HAYRA ALAMET DEĞİL"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Tufan Erhürman'ın sözlerinde geçmiş dönemde 4 KKTC Cumhurbaşkanları'nın bir arada ülkeyi yönettiği ve o Cumhurbaşkanlarının Türkiye ile çalışmalarına değindiği sözleri ele almasının ardından GKRY Cumhurbaşkanı'nın Erhürman'ın seçilmesinin ardından 'Seçilir seçilmez görüşelim' demesinin sorun teşkil eden sözler olduğunu belirtti. Olçar sözlerine ilk olarak KKTC'de 4 Cumhurbaşkanı'nın yönetim şekillerini ele alarak başlarken; "Rauf Denktaş Türkiye ile beraber çalıştı. Mehmet Ali Talat saptı. O gitti, referandum, şu bu falan, Milli Kıbrıs Cumhuriyeti tezini savundu. Ondan sonra Mustafa Akıncı iyiydi ama pasif bireysel gidip oralarda görüşmeler yapabiliyordu. Ersin Tatar ise Türkiye ile olan ilişkisi Rauf Denktaş ile olan ilişkisi ile aynı modelde. Real politik bunu gerektiriyor. Şimdi yeniden Mustafa Akıncı ve Mehmet Ali Talat dönemlerine benzer bir döneme girdi Kıbrıs. Tehlikeli olan şey şu: Bu içeride KKTC içerisindeki muhalif kadroların biraz İngiliz taraftarı mı demeyeyim, bilmiyorum. İngiliz Batı hayranlığı gibi öyle bir yapıya sahip olan, ideolojiye sahip olan kadroları genişletecek, güçlendirecek. Rumların da sanki hani istediği şey buymuş gibi de bir algı var maalesef. Rum kesimi doğrudan Erhürman'a 'Seçilir seçimler akşam görüşelim' demiş ve bu sözler çok hayra alamet bir durum değil bu anlamda. Çekincelerimi söylememiz lazım. Tüm kesimleri kapsayıcı, kimseyi yıpratmadan, kırmadan, oy vermeyenleri de kapsayıcı bir konuşma yapmaya çalışıyor. Balkon konuşması diyelim söze. İşte bu yapılan istişare ifadesi şöyle bir anlamda çıkartılıyor. İşte biz Yunanistan'la bu konuyu istişare edeceğiz. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle istişare edeceğiz. Türkiye'yle de istişare istişare edeceğiz. İstişare etmek demek fikrini ben sana soruyorum demektir." ifadelerini kullandı.
"ERHÜRMAN SEÇMENİNE AÇIKÇA 'TÜRKİYE İLE BERABER HAREKET EDECEĞİZ' DİYOR"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise KKTC yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sözlerini değerlendirirken seçmenine açıkça Türkiye ile beraber hareket edileceğini vurguladığı mesajını verdiğini belirterek; "KKTC'nin Türkiye ile beraber hareket edeceğini anladığını ifade ederek "Aslında bir de öbür taraftan baktığımızda da şöyle olumlu görüyoruz. En radikali, en Türkiye tezlerine, vizyonuna karşı olan aktör kazandı ama akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'yle bütün dış politikamız zaten asla söz konusu olamaz. Ama kendini ifade etmeye çalışıyor. Yanlış anlamayın diyor. Asla söz konusu değil. Biz Türkiye'yle beraber hareket edeceğiz.' diyor. Erhürman seçmene şunu diyor: 'Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir pozisyon beklemeyin benden.' Ben bu açıklamayı anlıyorum ondan." şeklinde konuştu.
"KKTC'DE ERKEN SEÇİM OLABİLİR"
Kemal Olçar, KKTC'deki seçimlerin ardından parlamentoya değinirken Kıbrıs'ın iç politikasında Başbakan ve meclis ideolojisiyle yürütüldüğünü ve Erhürman yönetiminin bu düzeni değiştirmek için erken seçime gidebileceğine dikkat çekti. Olçar; " Meclis'te bildiğim kadarıyla 50 tane üye var. Bunlar tabii ki seçime girmediler şu anda. Erken seçim kararı alınabilir. Dolayısıyla tabloyu değiştirmeye çalışıyor olabilirler. Cumhurbaşkanlığı ideolojisine yakın bir ideolojik hükümet kurmak için bir sanki başlangıç olabilir." dedi.
"KKTC'DE İSRAİL TEHLİKESİ VAR"
Askeri Stratejist Kemal Olçar açıklamalarının devamında KKTC'de İsrail'in aldığı toprak ve arazi satışına değinerek İsrail'in yavru vatanda tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek; "Burada Yahudiler gerçekten Yahudi değil onlar. Çoğu Mossad ajanı. Çok net söylüyorum. O alanlarda çünkü parayı İsrail devleti veriyor bunlara. O bankayı neyi kurdular orada? Yani İsrail devleti bazı vatandaşlarına para veriyor. Gidiyor orada bizim vatandaşlarımızdan çok büyük paralarla ev alıyor. Yani yıllardır 65-70 bandında bir katılım var bildiğim kadarıyla seçimlerde. Çünkü gençler çok politik değiller. Onlar daha çok eğitim, eğlence sektöründeler ya da sağlıkla ilgili birtakım çalışmalar yapanlar var. Bir taraftan dışa açık model istiyorlar. Avrupa'yla entegrasyonu çok arzu ediyorlar. Tabii hayıflanan gruplar var. Bir de burada 1974 Harekatını gören nesil var. Onların bir kısmı hayatta. Onların çocukları var. Görmüşler küçük yaşta o olan biten acıları. Yunanlıların Türklere neler yaptığını çok yakinen şahitler. Ama üçüncü jenerasyonda böyle bir yakınlık yok. Maalesef dediğim gibi bu tarihsel süreci de çok iyi okuyamıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Gençlerin böyle bir talebi olması gayet normal. İşte Tufan Erhürman o gençlerin bu taleplerini yerine getirmek için böyle bir söylem geliştiriyor. Ama neticede burada bir Kıbrıs gerçeği var. Yıllardır değişmeyen, Türkiye'nin desteğiyle şu anda devam eden. O yüzden şimdi yeni bir aktör devreye giriyor. İsrail tehlikesi var ve etrafındaki bütün coğrafyada savaşlar var Kıbrıs'ın." sözlerine yer verdi.
"İKİ TARAFI GÖZETEN SÖYLEMLER ŞÜPHE UYANDIRIYOR"
Kemal Olçar KKTC'de özel bir yapı olduğuna dikkat çekerek; "Mesela onlar biz il diye kabul ettiğimiz yerler, onlar kaza diyor. Yani düşünün ki yerleşim yerlerine bile il formatına getiremeyecek kadar küçük nüfuslardan bahsediyoruz. Orada koşullar farklı. Mesela KKTC'nin Emniyet Müdürlüğü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı. Dolayısıyla Emniyet doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı oluyor. O Komutanlık kolordu da Kara Kuvvetleri Komutanlığına doğrudan bağlı.Yani bu böyle bir özel yapı var orada. Dolayısıyla tüm asayiş iç ve dış olaylar bir şekilde böyle bir yapı içinde devam ediyor. Dolayısıyla bakın şimdi burada söylemler güzel ama iki tarafı da sanki gözeten söylemler gibi gidiyor. Bu bile bizde derin şüpheler uyandırıyor. Çünkü biz mutlak, net ifadeler isteriz. Aslında 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi sıra ne? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Yani oradaki Kuzey lafını atacağız. Kuzey Makedonya gibi olmayacağız. Dolayısıyla biz bu sırada gidiyoruz aslında. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?
- Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Louvre Müzesi'nden ne çalındı, değeri ne kadar? Louvre Müzesi kapatıldı mı, son durum nedir?
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?
- Asgari ücrete enflasyon+ek ilave puan artışı | 2026'da işçi ne kadar alacak? İşte zam tablosu
- KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TAKVİMİ | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. ve 12. sınıflar ne zaman ara tatile girecek?
- Taftan Yanardağı 700 Bin yıl sonra uyanıyor: Sessiz devi uyandıran gizemli şişkinlik
- 117. Dönem ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI | Özel Güvenlik sınavı A-B-C-D kitapçığı erişime açıldı mı?
- Dev bankaların tahmini patladı: Gümüşte tarihi yükseliş! 10 ayda yüzde 120 kazandırdı, yıl sonu tahminini duyan kuyumcuya koşuyor
- ÖGG bugün saat kaçta? 19 Ekim Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav başlangıç ve bitişi...
- DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI: Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kuaförler bile bilmiyor! Saçınızı güçlendiren ve uzatan o besinler