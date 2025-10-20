KKTC’de Tufan Erhürman dönemi! Erhürman’ın seçilmesinin ardından Kıbrıs’ı ne bekliyor? A Haber’de çarpıcı yorum: Erken seçim kararı alınabilir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP Partisi'nin Genel Başkanı olan Tufan Erhürman, 62,76 oy alarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sürecinde Erhürman'ın, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonundan farklı olarak federasyon sistemini savunması birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Sandıkların tamamının açılmasının ardından Tufan Erhürman'ın açıklamalarda bulunarak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilerek devam edeceğini vurgulayarak "Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'ı tebrik ederek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KKTC'de seçimin ardından yeni yönetim ve yapılacak değişiklikler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler tarafından mercek altına alınırken yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamaları değerlendirildi.