Bakan Fidan KKTC’de yapılacak seçim için mesaj paylaştı

19 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2025 02:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de düzenlenecek olan seçim için sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir mesaj paylaştı.

Bakan Fidan yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

