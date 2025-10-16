Siyonistlerden çeteler üzerinden saldırı hazırlığı: Olası yeni savaş için hazırlanıyoruz

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü



"ATEŞKES SÜRECİNİ AŞAMALANDIRMAK YERİNE EŞ ZAMANLI OLMASI LAZIM"

Kemal Olçar açıklamalarının devamında Hamas'ın çeteleri ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürdüğünü ifade ederken masum Filistin halkı için yardım ve barınma gibi ihtiyaçların bir an önce tedarik edilmesi gerektiğini belirtti. Olçar; "Hamas gerçekten şu anda iki yıldır ayakta kalabilen tek orada silahlı yapı ve dinamik yapı ve Gazze halkından mürekkep bir yapı. Çok önemli bu. Dolayısıyla Gazze o Hamas'ın içerisinde ailelerinin tamamını kaybetmiş insanlar var. Babalarını kaybetmiş çocuklar büyüdüler, Hamas'a dahil oldular. Hamas'ın şu anda son iki yıldaki mevcudu iki kat artmış durumda. Demek ki Hamas olmadığı andan itibaren aynen Batı Şeria modeli Gazze'ye oturur. Çünkü Batı Şeria'da polis gücü var. Ramallah'ın kontrol ettiği, Mahmut Abbas'ın başında olduğu yapı. Onların elinde de bir tane plastik cop var. Bakın intifada bile yapamadılar. Çünkü iki tane intifada yapılmıştı. Hamas'ta intifada beklentisi vardı. Hamas'ın 7 Ekim operasyon planı içerisinde intifada beklentisi vardı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten. Yapmadılar. Orada bir tabii iç güvenlik kuvvetleri var ya İsrail'in. Adamlar o boşa çıktığı için gittiler Gazze'ye kaydırdılar. Ordu birliği gibi kullandılar. Yani diyeceğim şu: Burada merkez noktada İsrailli çocuklar ve kadınlar var. Masum halk var. Kış geliyor, konteynere ihtiyaç var. Bu plan öyle aşama aşama olacak plan değil. Onu eleştiriyorum ben. Aşamalandırmayın şu planı. Ne zaman aşamalandırsak bir önceki aşama gerçekleştirdikten sonra ya da gerçekleşmezse öbür aşamaların bir önemi kalmıyor. Bu plan eş zamanlı olması lazım. Aynı anda yapılması lazım."