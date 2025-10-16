Siyonistlerden çeteler üzerinden saldırı hazırlığı: Olası yeni savaş için hazırlanıyoruz
Hamas ve terör devleti İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından Gazze'de siyonistlerin desteklediği çeteler, masum Filistin halkına saldırılarını sürdürüyor. BBC'nin yaşanan çatışmalarda en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmesinin ardından İsrail'in bölgedeki oyununu bir kez daha ortaya çıkardı. Peki Gazze'deki İsrail yanlısı çetelerin amacı ne? İsrail çeteler üzerinden Gazze'ye baskın mı düzenleyecek? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler Gazze'de süren çete saldırılarını değerlendirdi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar çetelerin İsrail tarafından desteklendiği ve amacın Gazze içerisinde iç karışıklık çıkarılmasının istendiğini belirterek " İsrail önümüzdeki süreçte Gazze'deki bu üç tane çeteyi bastırmak bahanesiyle gidip oraya baskın yapabilir." dedi.
İşgalci İsrail, Trump'ın baskısıyla Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmek zorunda kalırken bölgede çeteler üzerinden saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in silah ve mühimmat yardımı yaparak Hamas'a karşı desteklediği yapı, binlerce masum sivile saldırarak katlediyor. İngiliz merkezli BBC'nin haberine göre saldırılarda en az 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaşanan gelişme İsrail'in soykırımı sonrası en kanlı hesaplaşma olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Netanyahu'nun aylar önce Gazze'deki çeteleri itiraf ederek açıkça destek verdiğini söylemesi ve Trump'ın dün Hamas'a esir takası ile ilgili tehditlerinin ardından Gazze'de olası bir yeni savaş için hazırlık yaptıklarını duyurması tedirgin etti. Katil İsrail, çeteler üzerinden Gazze'deki ateşkesi bozacak mı? Uzman isimler A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılarak çete saldırılarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BU ÇETELER YILLARDIR İSRAİL'DEN DESTEK ALIYOR"
Dış Politika Analisti Yeliz Albayrak, Gazze'deki çetelerin İsrail tarafından desteklendiğini belirterek; "İki tane çeteden bahsediliyor. Birisi Durmuş Çetesi, diğeri de Yaser Ebu Şebab. Bu çetelerin zaten yıllardır bir taraftan da İsrail'den destek aldığını, BM'den gelen işte yardımları yağmaladıklarını, zimmetlerine geçirdiklerini, 'Biz koruyacağız, biz dağıtacağız' diye orada aslında politik bir güç, bir iktidar alanı inşa etmeye çalıştıklarını, bir taraftan da oranın yönetimine, Hamas'ın haricinde tabii ki, aday olmaya çalıştıklarını ama bunların hepsinin arkasında da Netanyahu'nun ve İsrail'in desteği olduğunu, bakın silah veriyorlar, eğitim veriyorlar, istihbarat veriyorlar. Hatta sanırım araç da veriyorlar rahat gidip gelmeleri için sağa sola terör estirmeleri için. Zaten bir süredir birlikte çalışıyorlar İsrail ile. Netanyahu da bunu söylemekten çekinmiyor. 'Biz onları aktive ettik, biz onları işte birbirlerini yesinler diye bıraktık' gibi bir şey söylüyor. Çünkü burada bakın başka bir mesele var."
"İSRAİL'İN ALGI OYUNLARI DEVAM EDİYOR"
Albayrak açıklamalarının devamında terör devleti İsrail'in, beslediği çeteler üzerinden dünyaya "Gazze'nin içerisinde karışıklık olduğu" imajını vererek ateşkes sürecini sabota edebileceğini belirterek; "İsrail, Gazze'nin aslında kendi kendisine yetemeyecek bir yer olduğunu ya da zaten güvenli bir yer olmadığını önümüzdeki günlerde dile getirebilir. Çünkü bakın resmi makamlardan ben sosyal medyada paylaşımlarında gördüm. Ne yazık ki 'İsrail geri çekilince orada çeteler kol gezmeye başladı'. Sanki oradaki nizamı ve güvenliği İsrail sanki sağlıyormuş, çekildikleri için hemen bu çeteler, bakın zaten bunlar birbirlerini yiyorlar. Bizim olmamız burada iyiydi imajı vermek için. Aynı Suriye'de yaptıkları gibi: 'Yönetilemiyor, kaos var, burada işte birinin olması lazım, birinin regüle etmesi lazım.' Burada da aynısını söylüyorlar. Zaten kaos var, zaten birbirlerini yiyorlar, yönetemiyorlar, biz olsaydık daha iyiydi. Bunun gibi bir propaganda, şey yapıyorlar burada aslında. Hep yıllardır yaptıklarını yapıyorlar. Propaganda, algı oyunları, burada hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"ÇETELER PARA KARŞILIĞI FİLİSTİN HALKINA YAĞMALADIKLARI YARDIMLARI SATIYORLAR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar 3 çetenin bulunduğunu ve bu çetelerin İsrail'in kontrolünde olan bölgelerde bulunduğuna dikkat çekerek "Bu çeteler İsrail kontrolü olan noktalarda. Bu demek oluyor ki İsrail ordusu ile beraberler. Bu çeteler insani yardım noktalarının güya kontrolünü sağlıyorlar. İsrail'in kontrolü olan bölgelerde çeteler, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen insani yardım TIR'ları yağmalıyorlar. Başıbozuk gruplar. Bunlar İsrail'den para alıyorlar. Gazze'ye eskiden gelen, o bütçelerin büyük bir kısmını yağmalıyorlar, alıyorlar. Şimdi de bu savaşta yardım noktası teşkil etmişler. TIR'lar buraya geliyor. Tabii bizim yaptığımız yardımlar bunun dışında kalıyor, çünkü orada başka bir yapı var bize ait. Dolayısıyla bunlar bizim yardımlarımıza dokunamıyorlar. Bizim yardım TIR'larımız doğrudan Gazze halkına gidiyor Kızılay tarafından. Ama bunlar kalan yardımları yağmalıyorlar, alıyorlar. Çok yüksek bedellerle oradaki zavallı çocuklara, kadınlara yardımları satıyorlar."
"İSRAİL ÇETELERİ BASTIRMA BAHANESİYLE BASKIN YAPABİLİR"
Olçar Gazze'de İsrail'in desteklediği ve mühimmat yardımında bulunarak silahlandırdığını belirtirken, siyonistlerin ateşkes sürecinden çeteleri bahane üreterek bastırılması gerektiğini savunarak baskın yapabileceğini vurguladı. Kemal Olçar; "Bu üç yapı İsrail destekli yapı, belki hocamın ifadesiyle vekil duruma gelebilirler. Bunlar yağmacı gerçi ama silah eğitimi aldılar bunlar yıllardır, silahlandılar ve ellerinde şu anda silahlar var. Hamas bu yapıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor. İsrail'in baskınlarından Gazze halkını kurtarmaya, korumaya çalışıyor. Tünel ağlarını gizlemeye çalışıyor. Oradaki rehineleri aylardır hayatlarını korumaya çalışıyor. Yani belki kendi yemiyor, ona yediriyor. Çıktıklarında görüyorsunuz zaten, hepsinin sağlığı sıhhati yerinde. O yüzden bunlar bu yapıların işte bir şekilde İsrail tarafından, hatta İsrail şunu bile yapabilir: Bu üç tane çeteyi bastırmak bahanesiyle bile gidip oraya baskın yapabilir. Kendi ürettiği bu yapıları ortadan kaldırmak. İşte DEAŞ tam örneği. Felluce'de üretildi, yapılandırıldı, silahlandırıldı. Suriye'ye, Irak'a sokuldu. Aynı adam, aynı grup, aynı ülke bu teşkilatı ortadan kaldırmak için Suriye'ye müdahale etti. O yüzden SDG'yi de o maksatla kullanıyorlar. Dediğim gibi bir sürü oyun var ortada, bir sürü sıkıntı var. "
"ATEŞKES SÜRECİNİ AŞAMALANDIRMAK YERİNE EŞ ZAMANLI OLMASI LAZIM"
Kemal Olçar açıklamalarının devamında Hamas'ın çeteleri ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürdüğünü ifade ederken masum Filistin halkı için yardım ve barınma gibi ihtiyaçların bir an önce tedarik edilmesi gerektiğini belirtti. Olçar; "Hamas gerçekten şu anda iki yıldır ayakta kalabilen tek orada silahlı yapı ve dinamik yapı ve Gazze halkından mürekkep bir yapı. Çok önemli bu. Dolayısıyla Gazze o Hamas'ın içerisinde ailelerinin tamamını kaybetmiş insanlar var. Babalarını kaybetmiş çocuklar büyüdüler, Hamas'a dahil oldular. Hamas'ın şu anda son iki yıldaki mevcudu iki kat artmış durumda. Demek ki Hamas olmadığı andan itibaren aynen Batı Şeria modeli Gazze'ye oturur. Çünkü Batı Şeria'da polis gücü var. Ramallah'ın kontrol ettiği, Mahmut Abbas'ın başında olduğu yapı. Onların elinde de bir tane plastik cop var. Bakın intifada bile yapamadılar. Çünkü iki tane intifada yapılmıştı. Hamas'ta intifada beklentisi vardı. Hamas'ın 7 Ekim operasyon planı içerisinde intifada beklentisi vardı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten. Yapmadılar. Orada bir tabii iç güvenlik kuvvetleri var ya İsrail'in. Adamlar o boşa çıktığı için gittiler Gazze'ye kaydırdılar. Ordu birliği gibi kullandılar. Yani diyeceğim şu: Burada merkez noktada İsrailli çocuklar ve kadınlar var. Masum halk var. Kış geliyor, konteynere ihtiyaç var. Bu plan öyle aşama aşama olacak plan değil. Onu eleştiriyorum ben. Aşamalandırmayın şu planı. Ne zaman aşamalandırsak bir önceki aşama gerçekleştirdikten sonra ya da gerçekleşmezse öbür aşamaların bir önemi kalmıyor. Bu plan eş zamanlı olması lazım. Aynı anda yapılması lazım."
"TÜRKİYE'DEN BAŞKA SES ÇIKARAN ÜLKE YOK"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Gazze'de ateşkes yapılmasının ardından bölgeye acilen yardımların hızlanmasını ve özellikle Arap ülkelerinin barış sürecinin ardından sessiz kaldığına dikkat çekerken Gazze halkı için sadece Türkiye'nin yapıcı planlarının olduğunu belirtti. Olçar sözlerinin devamında ise şöyle konuştu: "Madem böyle bir müzakere yapıldı, madem böyle bir kabuller var, İsrail'i orada sabitleyecek, donduracak bir güç, bir el. Yani dondurmak lazım onları orada. Planlar yapsınlar kendi kendilerine yani onaylasınlar önemli değil. Orada bir direnaj noktası kuracaksınız, sonra o iş yapılırken arka tarafta konteynerler gelecek, gıdalar gelecek, medikal yardım gelecek. Dört tane ülke koydular zaten ortaya. O dört ülkenin de bence Türkiye dinamo olur. Lokomotif güç burada Türkiye olacak. Sessiz ülkeler de var bu arada, Körfez şu an sessiz. Bir şekilde onlar bekliyorlar. Batı şu an hala sessiz. ABD ve İsrail şu anda konuşkan ülke, konuşuyorlar, söz sahibi gibi hissediyorlar kendilerini. Türkiye konuşuyor bu arada, devam ediyor yorum yapmaya. Diğer ülkeler, Ortadoğu, Suudi Arabistan'ın yani şunu veririm, şunu yaparım, bir planı yok. Yani orada şu anda yapılması gereken körfez ülkeleri hiçbir şeyleri yok. Bütün güvenlik şemsiyesi Amerika'ya ait, Amerika markalı. Katar'ı gördük. Ama onlarda para var, bütçeleri var. Milyarlarca dolar." dedi.
