Özel derse 20 bin talep! Aileler için ücretsiz alternatifler EBA ve MEBİ’de

Ekran görüntüsü / A Haber

Rehberlik ve Kariyer Planlama: Bunun içinde çok kıymetli olan rehberlik hizmeti de var. Onun dışında meslekleri tanımayla ilgili bölümler var, öğrencilerin hedef belirlemeyle ilgili bölümleri var.

Kişiselleştirilmiş Çalışma Planı ve Hedef Belirleme: Öğrenciler kendi çalışma planlarını oluşturabiliyor ve çözdükleri denemelerin sonuçlarına göre ölçme ve değerlendirmeleri yapılıyor. Hatta bir öğrenci, "Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü" gibi bir hedef belirlediğinde, uygulama bu hedefe yönelik bir yol haritası sunabiliyor.