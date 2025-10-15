Özel derse 20 bin talep! Aileler için ücretsiz alternatifler EBA ve MEBİ'de
Eylül ayında 20 bin velinin özel ders talebinde bulunmasıyla en çok ilgi gören ders matematik oldu. Yüksek ücretli özel derslere karşı Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA ve MEBİ gibi online platformları aranan derslere ücretsiz erişim imkânı sunarak önemli bir çözüm sunuyor. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan eğitimci konuğu İsmail Yolcu ile detayları konuştu.
Eylül ayında ailelerden özel dersler için yaklaşık 20 bin talep gelirken, en çok ilgi matematik dersine oldu. Yüksek maliyetli özel derslere alternatif olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) EBA ve MEBİ gibi ücretsiz online platformları öne çıkıyor.
A Haber muhabiri Damla Kuşkapan'ın konuğu eğitimci İsmail Yolcu, yapay zekâ destekli bu sistemlerin öğrencilere özel dersten daha fazla fayda sağlayabileceğini belirterek MEBİ platformunun detaylarını anlattı.
MEBİ HERKESE HİTAP EDİYOR
Eğitimci İsmail Yolcu, MEBİ'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok popüler bir uygulaması olduğunu ve önceliğinin "bireysel öğrenmeyi" desteklemek olduğunu belirtti. Platformun hedef kitlesinin yalnızca öğrencilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Yolcu, "Burada velileri, öğretmenleri, hedef kitle olarak herkesi seçiyor. Öncelikli olarak tabii ki ülkemizde sınava girecek olan YKS ve LGS öğrencileri birinci adımdaki hedef kitle ama sadece sınav temelli bir uygulama değil. Burada okul yazılılarını da hedef alıyor." ifadelerini kullandı.
Yolcu, lise ve ortaokul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği uygulamanın popülerliğinin gün geçtikçe arttığını da ekledi.
SINAV HAZIRLIĞINDAN REHBERLİĞE KAPSAMLI İÇERİK
E-devlet şifresiyle giriş yapılan MEBİ platformunun içerisinde öğrencilerin sınav hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağı birçok araç bulunuyor. İsmail Yolcu, platformun özelliklerini şöyle sıraladı:
YKS Hazırlık: TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi basamaklarının tamamını kapsayan hazırlık modülleri yer alıyor.
Ders ve Konu Anlatımları: Öğrenciler, biyolojiden coğrafyaya kadar tüm derslerin bütün müfredat konularına erişebiliyor.
Ücretsiz Deneme Sınavları: Platform, öğrencilere ücretsiz olarak sunulan çok sayıda deneme sınavı ile kendilerini test etme imkânı tanıyor.
Rehberlik ve Kariyer Planlama: Bunun içinde çok kıymetli olan rehberlik hizmeti de var. Onun dışında meslekleri tanımayla ilgili bölümler var, öğrencilerin hedef belirlemeyle ilgili bölümleri var.
Kişiselleştirilmiş Çalışma Planı ve Hedef Belirleme: Öğrenciler kendi çalışma planlarını oluşturabiliyor ve çözdükleri denemelerin sonuçlarına göre ölçme ve değerlendirmeleri yapılıyor. Hatta bir öğrenci, "Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü" gibi bir hedef belirlediğinde, uygulama bu hedefe yönelik bir yol haritası sunabiliyor.
"İŞİN KAYNAĞI BİZİZ, NEDEN BAŞKA KAYNAK ARIYORSUNUZ?"
İsmail Yolcu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerine atıfta bulunarak platformun güvenilirliğine dikkat çekti; "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne diyordu? 'Zaten LGS'nin bütün yapan, uygulayan biziz. Son iki yıldan beri YKS'yi de bizim kıymetli liselerde görev yapan öğretmenlerimiz soru hazırlıyorlar.' Hal böyle olunca Yusuf hocam haklı olarak diyor ki 'Ya işin kaynağı biziz, mutfağı biziz. Neden başka kaynak arıyorsunuz?' bu ifadelerle, MEBİ'nin sınavlara hazırlık için en doğru kaynak olduğu vurgulandı.
