"Nadir element" iddiasına Başkan Erdoğan'dan tepki: Biz işleteceğiz | Türkiye nadir elementleri nerede kullanacak?

Şimdi dolayısıyla nükleerle ilgili itirazlar çok büyük ihtimalle benim söylediğim yabancıların söylediği o endişeden kaynaklanıyor. Yani İsrail gibi, İran gibi, Kuzey Kore gibi, o statüye evrilecek, nükleere sahip olacak. İşte bakın nükleer... Bunu CHP yapıyor ya. Çok enteresan. Şimdi bu nadir elementler konusunu da Ukrayna'yla benzetmeye çalışıyorlar. Ya çok ilginç. Zaten o Zelenski var ya Türkiye'de bir tane, o Zelenski üzerinden bir şeyler söylemek mümkün. Tükiyiye'de bir Zelenski var, şovu yapıyor yani şu an. O Zelenski Ukrayna'daki o nadir elementlerin Amerika'ya peşkeş, tırnak içinde çekilmesinden kaynaklı bir hikayemiz var. Tekrar söyleyeyim. Aynı meseleyi burada nadir elementlerle ilgili tekrar Türkiye'de okumaya çalışıyorlar. Burada tabii bakın bu nadir elementler dediğimiz 17 tane element.

17 tane element, hepsi kimyasal olarak birbirine çok benziyor. Bizde barit var. Genelde bunlar florit ve barit var. Barit dediğimiz şey, bu hani doğalgaz kuyusu açarken onu bir ağırlıkla aşağı çekmeniz gerekiyor ya, o ağırlığı elde etmek için içine enjekte ediyorlar, yani çok sağlamlaştırıyor. Mesela florit dediğimiz şey, demirden çeliğe dönüştürecekseniz ya, dönüştürürken demirin içerisine enjekte ediyorsunuz biraz florit. O ergimeyi engelliyor ve daha sağlam bir yapı ortaya çıkartıyor. Bunun gibi mesela telefonlar yapılırken, mobil telefonlar ya da bilgisayar cihazları, onların parçaları. Aklınıza gelecek tüm teknoloji ile ilgili ürünler üretilirken bu nadir toprak elementlerine ihtiyaç var. İşte bizde ağırlıklı olarak barit ve florit var. Eskişehir o Beylikova dediğimiz noktada. Orada da mesela baritle ilgili galiba yanlış hatırlamıyorsam Çin'deki toplam rezerv 150 milyon ton. Bizde 20 milyon ton var. Bakın Çin bütün piyasanın %70'ine hakim, %90'ını işleyebiliyor. Bizde de 20 milyon ton var. Sıralamada beşinciyiz. Arada Amerika falan da var, 60 milyon ton.