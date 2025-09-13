Ümraniye'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu! Küle döndü

Giriş Tarihi: 13.09.2025 08:26

Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.



Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.



Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten kendi imkanlarıyla çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.