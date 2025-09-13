Yaşam

Ümraniye'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu! Küle döndü

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, yangın ekipler tarafından söndürüldü. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Ümraniye'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu! Küle döndü

Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.

ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN! ALEVLERE TESLİM OLDU


Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de İETT otobüsü alevlere böyle teslim oldu. (AA)Ümraniye'de İETT otobüsü alevlere böyle teslim oldu. (AA)

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN