Filistinli Gehad El Shourbası A Haber'de! Gazze'de enkaz yığınlarının arasında soykırımı ve hayatta kalma mücadelesini anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 13.10.2025 23:49 Güncelleme: 14.10.2025 00:03
Mısır'da Barış Zirvesi'nin gerçekleşmesinin ardından Gazze için Niyet Anlaşması imzalanmasıyla kalıcı ateşkes devreye girdi. Yüzlerce Filistinli ateşkes haberinin ardından büyük sevinç yaşarken Gazze'de yaşayan Gehad El Shourbası, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına canlı bağlantı ile katılarak yaşadıkları soykırımı ve hayatta kalma mücadelesini anlattı.

Hamas ve İsrail'in 9 Ekim'de Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmesinin ardından bugün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde 35 ülkeden oluşan liderler ile birlikte Niyet Belgesi imzalandı. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani diğer ülke liderlerinin önünde kurulan masada zirvede Gazze'de ateşkesi öngören Niyet Belgesi'ne imzayı atılması ile kalıcı barış devreye girdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hamas ve İsrail tarafından karşılıklı olarak esir takası süreci devam ederken yüzlerce Gazzeli silahların susmasıyla yeniden hayata tutunmaya başladı. Gazze'de enkaz yığınlarının arasında yaşam mücadelesi veren Filistinli Gehad El Shourbası, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına canlı bağlantı ile katılarak Gazze'de yaşanan soykırımı ve Filistin halkının hayatta kalma mücadelesini anlattı.

FİLİSTİNLİ GEHAD EL SHOURBASI A HABER'DE! GAZZE'DE SON DURUM NE?

Gehad El Shourbası'nın açıklamaları ise şöyle...

"ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞAMAYA ÇALIŞTIK"

Gehad El Shourbası, katil İsrail rejiminin 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda çok zorlu günler yaşadıklarını ve Filistin halkının savaştan kaçmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek; "Savaştan kaçmam ve hayatımla kaçmaya çalışmam çok zor oldu. Biz Gazzeli vatandaşlar olarak çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştık. Hayatımızı kurtarmaya çalıştık." dedi.

"TÜM DÜNYANIN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI BİLMİŞ OLMASI BİZİM İÇİN BİR BAŞARI"

Shourbası sözlerinin devamında Gazze'de ateşkesin sağlanması ve saldırıların durması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtirken dünyanın İsrail'in uyguladığı katliamları görmesinin oldukça önemli olduğuna vurguladı. Gazzeli Gehad El Shourbası; "Tüm dünya Gazze'de bizim sorunlarımızı ve yaşadığımız sıkıntıları öğrenmiş oldu. Şuan tüm dünyanın Gazze'yi bilmiş olması bile Gazze için bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

BAZILARI ÇADIRLARDA BAZILARI İSE EVLERİNE GERİ DÖNECEK"

Gazze halkının ateşkes anlaşmasının ardından kuzeye göç etmeye başladığını belirten El Shourbası, süreç içerisinde Filistin halkının ne yapacağı sorusu üzerine "Gazzeli bazı vatandaşlar evlerine geri dönecek. Bazıları ise Gazze hayat düzene girene kadar çadırlarda kalmaya devam edecek. Gazze'de durum henüz bizler için net değil." dedi.

KARANLIĞIN ARDINDAN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Katil İsrail rejiminin Gazze'deki altyapıyı yerle bir etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli'nin karanlıkta aç ve susuz şekilde hayatta kalma mücadelesi bir kez daha A Haber ekranlarında gözler önüne serdi. El Shourbası, zor şartlar altında yaşadığı zulmü A Haber'e bağlanarak anlatırken internetin kesilmesi ile röportaj sona erdi.

Filistinli Gehad El Shourbası A Haber'de! Gazze'de enkaz yığınlarının arasında soykırımı ve hayatta kalma mücadelesini anlattı
