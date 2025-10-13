Filistinli Gehad El Shourbası A Haber’de! Gazze’de enkaz yığınlarının arasında soykırımı ve hayatta kalma mücadelesini anlattı

Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için Niyet Belgesi imzalandı. Gerçekleşen zirvede arabulucu ülkelerin liderleri olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani diğer ülke liderlerinin önünde kurulan 4'lü masada anlaşmayı imzaladı (İHA)

Yaşanan gelişmelerin ardından Hamas ve İsrail tarafından karşılıklı olarak esir takası süreci devam ederken yüzlerce Gazzeli silahların susmasıyla yeniden hayata tutunmaya başladı. Gazze'de enkaz yığınlarının arasında yaşam mücadelesi veren Filistinli Gehad El Shourbası, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına canlı bağlantı ile katılarak Gazze'de yaşanan soykırımı ve Filistin halkının hayatta kalma mücadelesini anlattı.

Gehad El Shourbası'nın açıklamaları ise şöyle...

"ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞAMAYA ÇALIŞTIK"

Gehad El Shourbası, katil İsrail rejiminin 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda çok zorlu günler yaşadıklarını ve Filistin halkının savaştan kaçmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek; "Savaştan kaçmam ve hayatımla kaçmaya çalışmam çok zor oldu. Biz Gazzeli vatandaşlar olarak çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştık. Hayatımızı kurtarmaya çalıştık." dedi.