Filistinli Gehad El Shourbası A Haber'de! Gazze'de enkaz yığınlarının arasında soykırımı ve hayatta kalma mücadelesini anlattı
Mısır'da Barış Zirvesi'nin gerçekleşmesinin ardından Gazze için Niyet Anlaşması imzalanmasıyla kalıcı ateşkes devreye girdi. Yüzlerce Filistinli ateşkes haberinin ardından büyük sevinç yaşarken Gazze'de yaşayan Gehad El Shourbası, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına canlı bağlantı ile katılarak yaşadıkları soykırımı ve hayatta kalma mücadelesini anlattı.
Hamas ve İsrail'in 9 Ekim'de Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmesinin ardından bugün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde 35 ülkeden oluşan liderler ile birlikte Niyet Belgesi imzalandı. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani diğer ülke liderlerinin önünde kurulan masada zirvede Gazze'de ateşkesi öngören Niyet Belgesi'ne imzayı atılması ile kalıcı barış devreye girdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Hamas ve İsrail tarafından karşılıklı olarak esir takası süreci devam ederken yüzlerce Gazzeli silahların susmasıyla yeniden hayata tutunmaya başladı. Gazze'de enkaz yığınlarının arasında yaşam mücadelesi veren Filistinli Gehad El Shourbası, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına canlı bağlantı ile katılarak Gazze'de yaşanan soykırımı ve Filistin halkının hayatta kalma mücadelesini anlattı.
Gehad El Shourbası'nın açıklamaları ise şöyle...
"ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞAMAYA ÇALIŞTIK"
Gehad El Shourbası, katil İsrail rejiminin 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda çok zorlu günler yaşadıklarını ve Filistin halkının savaştan kaçmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek; "Savaştan kaçmam ve hayatımla kaçmaya çalışmam çok zor oldu. Biz Gazzeli vatandaşlar olarak çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştık. Hayatımızı kurtarmaya çalıştık." dedi.
"TÜM DÜNYANIN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI BİLMİŞ OLMASI BİZİM İÇİN BİR BAŞARI"
Shourbası sözlerinin devamında Gazze'de ateşkesin sağlanması ve saldırıların durması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtirken dünyanın İsrail'in uyguladığı katliamları görmesinin oldukça önemli olduğuna vurguladı. Gazzeli Gehad El Shourbası; "Tüm dünya Gazze'de bizim sorunlarımızı ve yaşadığımız sıkıntıları öğrenmiş oldu. Şuan tüm dünyanın Gazze'yi bilmiş olması bile Gazze için bir başarıdır." ifadelerini kullandı.
BAZILARI ÇADIRLARDA BAZILARI İSE EVLERİNE GERİ DÖNECEK"
Gazze halkının ateşkes anlaşmasının ardından kuzeye göç etmeye başladığını belirten El Shourbası, süreç içerisinde Filistin halkının ne yapacağı sorusu üzerine "Gazzeli bazı vatandaşlar evlerine geri dönecek. Bazıları ise Gazze hayat düzene girene kadar çadırlarda kalmaya devam edecek. Gazze'de durum henüz bizler için net değil." dedi.
KARANLIĞIN ARDINDAN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Katil İsrail rejiminin Gazze'deki altyapıyı yerle bir etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli'nin karanlıkta aç ve susuz şekilde hayatta kalma mücadelesi bir kez daha A Haber ekranlarında gözler önüne serdi. El Shourbası, zor şartlar altında yaşadığı zulmü A Haber'e bağlanarak anlatırken internetin kesilmesi ile röportaj sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? FB UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanlar | 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır?
- 28 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim günü okullar tam gün mü, yarım gün mü?
- 50 yaşında 25'lik görünmenin sırrı ortaya çıktı! Sıcak duş, mavi ışık, sakız… Güzellik doktorları uyarıyor
- Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?
- ZAMLI KYK BURS/KREDİ MİKTARI 2026 | KYK yeni burs miktarları belli oldu mu, ne kadar ödenecek?
- Emekliye %51'lik promosyon zammı! 16.881 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR'luya ocakta yeni tarife
- KYK Burs ve Kredi Başvuru ekranı E-DEVLET | 2025-2026 GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
- Aile Yılı’nda büyük reform: Tüm çalışan annelere müjde geldi! Süt, babalık ve doğum izinleri uzuyor
- Meteoroloji SON DAKİKA | Ukrayna soğukları lapa lapa kar getirdi! 9 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli, sıcaklıklar hızla düşüyor
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2.247 kamuya işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?
- VGM burs başvuru takvimi 2025-2026 | VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, şartları neler?