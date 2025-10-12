Pakistan - Afganistan arasında yoğun çatışma! İki ülkenin askeri kapasitesi ne durumda? "Sınır çatışmalarında kaybeden Afganistan olur"
11 Ekim gecesi Pakistan - Afganistan sınırında çatışmaların çıkmasının ardından iki ülke arasında yeniden tansiyon yükseldi. Pakistan tarafından savaş uçaklarının havalandığı bilgisi verilirken Afganistan ise Pakistan ile çatıştıklarını bildirdi. Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Afganistan'a bağlı Taliban kuvvetlerinin sınırlardaki Pakistan karakollarına yönelik saldırılarına şiddetli şekilde karşılık verdiğini açıkladı. Bölgede çatışmalar sürerken A Haber muhabiri Fakhur Rahman Pakistan'daki son durumu aktarırken Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar iki ülkenin askeri gücünü ve savaşın büyüme riskini değerlendirdi. Olçar Pakistan'ın Afganistan'a kıyasla daha güçlü askeri ordusu olduğunu ifade ederken "Afganistan'ın yetenekleri Pakistan'a topyekün bir saldırı yapabilecek ya da ona bir ders verebilecek çapta değil. Pakistan'ın klasik bir milli ordusu var ve elinde nükleer silahları var. Afganistan'ın Pakistan'la sınır konusunda bir çatışmaya girdiğinde bundan kaybeden muhtemelen Afganistan olur." dedi.
Afganistan'ın başkenti Kabil ve Margha kentinde 9 Ekim günü patlama sesinin duyulmasının ardından Afgan yönetimi patlamadan Pakistan'ı sorumlu tuttu. Pakistan ise hava saldırına herhangi bir yanıt vermemesi üzerine 11 Ekim gecesi Pakistan - Afganistan sınırında çatışma çıktığı bildirildi. Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Afganistan'a bağlı Taliban kuvvetlerinin sınırlardaki Pakistan karakollarına yönelik saldırılarına şiddetli şekilde karşılık verdiğini açıklarken Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" dedi.
Pakistan ve Afganistan arasında çıkan çatışmaların giderek arttığı belirtilirken bölgede savaş gerilimi yaşanıyor. 2 ülke arasında çatışma hattında son durum ne? Dünya üzerinde yeni bir savaş cephesi mi açılıyor? A Haber muhabiri Fakhur Rahman bölgedeki son durumu aktarırken Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar çatışma hattından gelen görüntüleri değerlendirerek iki ülkenin askeri gücünü değerlendirdi.
"AFGANİSTAN'IN ABD'DEN KALMA BİRTAKIM ASKERİ MÜHİMMATI VAR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Afganistan'ın askeri açıdan Pakistan'a göre daha az gücünün bulunduğunu ve ABD'den kalma birtakım ekipmanlarının bulunduğunu ifade ederek; "Afganistan'ın elinde böyle bir büyük bir hava kuvveti yok. Buna mukabil tabii ki deniz kuvveti doğal olarak yok. Şimdi bir özel kuvvetler dedikleri ya da kara ordusu teşkil edebilecek birtakım imkanları var. Çok büyük ihtimalle biraz önce ifade ettiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden kalan birtakım askeri araçlar var, zırhlı araçlar var. Havan topları var gibi gözüküyor. Roket atarlar, piyade tüfekleri, kalaşnikof falan gibi bir şeyler var. Yani aslında bir orta ölçekten daha düşük çapta bir ordu. Ama Pakistan öyle değil." dedi.
"AFGANİSTAN, TOPYEKÜN BİR SALDIRI YAPABİLECEK ÇAPTA DEĞİL"
Olçar, Pakistan'ın milli ordusunun bulunduğunu ve elinde nükleer silahların olduğuna dikkat çekerek İslamabad hükümetinin Suudi Arabistan ve Türkiye ile ciddi anlaşmalara imza attığını vurguladı. Olçar; "Dolayısıyla birinci konu bu: Afganistan'ın yetenekleri çok öyle Pakistan'a topyekün bir saldırı yapabilecek ya da ona bir ders verebilecek çapta değil. Pakistan'a baktığımız zaman klasik bir milli ordusu var. Elinde nükleer silahları var. Dolayısıyla konvansiyonel gücü de çok önemli. Hatırlayınız, Suudi Arabistan'la Pakistan arasında 5. madde anlaşması yapıldı. Bu ne demektir? Pakistan topraklarına yapılacak olan bir saldırı Suudi Arabistan topraklarına yapılacak demektir. Dolayısıyla bir maddi destek sağlayabilir Suudi Arabistan ya da bazı silah gereçlerini aktarabilirler. Yani Pakistan destekleniyor Suudi Arabistan tarafından anlaşma gereği. İki, Türkiye yine Pakistan'la ciddi anlaşmaları var. Ona da bazı yetenekler aktarılabilir Türkiye tarafından ki Hindistan savaşının açık kaynak bilgisi olduğu için söyleyelim, hakikaten aktarıldı ve savaşın, yani Hindistan'la Pakistan arasındaki savaşın seyri değişti. Çok önemli yapay zeka yüklü bazı cihazlar verildi. Şimdi bu tabloda Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'a şu anda desteklediğini zaten çok yakinen biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"SINIR KONUSUNDA ÇATIŞMAYA GİRDİĞİNDE KAYBEDEN AFGANİSTAN OLUR"
Olçar açıklamalarında Afganistan ve Pakistan arasındaki sınır çatışmalarında muhtemel olarak Afganistan'ın kaybedeceğini düşündüğünü ifade ederek; "Görüntülerdeki karakol çatışmalarında bunlar iki kara ordusunun sınır birlikleri muhtemelen. Afganistan'ın da orada sınır birlikleri var, Pakistan'ın da sınır birlikleri var. Taliban, eski Taliban diye ifade ettiğimiz o eski örgüt mensuplarından mürekkep bir yapı. Şimdi onlar aslında önemli yetenekleri ne biliyor musunuz? Gayrinizami harp. Yani ta düşünün bakın Sovyetler Birliği döneminden hemen arkasından Amerikan müdahalesi oldu. Onlar çekildi filan. Çok küçük birlik çapında arazide çok önemli yetenekleri var. Şimdi Pakistan ordusuyla Afganistan ordusu arazide yan yana geldiğinde çok noktalı, 8-10 noktada küçük birlik çatışmaları arazide gözükür. Burada muhtemelen tabii çıkartmak çok kolay değil. Bir şekilde Afganistan'ın kuleler şeklinde kurduğu karakollara Pakistan'ın atışla taarruz ettiğini görüyoruz. Hatta Pakistan ordusunun bazı mensupları karadan geçip yani sınırdan geçip Afganistan'ın içlerine kadar ilerleyebilirler. O için aslında Pakistanlı yetkililerin söylediği doğru. Afganistan'ın Pakistan'la sınır konusunda bir çatışmaya girdiğinde bundan kaybeden muhtemelen Afganistan, Afganlar olur. Sınır bile değişebilir. Ama tabii buna kimse müsaade etmez o bölgede. Uluslararası güçler de buna Gazze'de etmedikleri müdahaleyi burada ederler. Burada çünkü farklı çatışmalar var. Mesela Çin'in Gwadar Limanı var. Ta kuzeyden güneye kadar koskoca bir koridoru var Çin'in. Pakistan-Afganistan savaşında siz olsanız Afganistan'ın yanında mı konumlanırsınız? Pakistan o yüzden kritik ve stratejik bir noktada şu anda. Afganistan'ın devletleşme sorunu var. Ya bakın dediğim gibi arazide küçük birlikler halinde karşı karşıya kaldığınızda işte yaklaşma, pusu kurma, büyük birliği pusuya düşürme. İşte az önce anlattığım Havariç grubu Pakistan ordusunun sınır birliklerinde görevli konvoyunu bombayla pusuyla patlattı. Ancak bu tür gayrinizami harp tekniklerini kullanarak bazı ilerlemeler kaydedebilir. Ama Pakistan elinde bulunan hava gücüyle, SİHA'larıyla ve görmeyerek atış yapan top, havan vesaire füzeleriyle Afganistan'ın içlerine kadar doğru vurabilir. " dedi.
"TALİBAN'IN EĞİTİM KAMPLARI VE SINIR NOKTALARI HEDEF ALINDI"
A Haber muhabiri Fakhur Rahman, Pakistan'daki son durumu aktararak; "Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Az önce Pakistan Fatih füzelerini kullandı Afganistan'daki terör kamplarına yönelik. Ve Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre bu füzeler Paktika, Paktia ve Kunar vilayetlerinde Pakistan'daki Taliban terör örgütünün eğitim kamplarına ve sığınaklarına yapıldı. Ayrıca Afgan Taliban birliklerinin askeri kamplarına ve sınır noktalarına hedef alındığını, Pakistan Hava Kuvvetleri Paktika ve Kunar eyaletlerinde ayrıca hava saldırıları düzenledi. Pakistan İçişleri Bakanı tarafından az önce bir açıklama yapıldı. Ben bu açıklamanın önemli bir kısmını size aktarayım: Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, "Afganistan 'ateş ve kan' oyunu oynuyor. Bunun ipleri bizim daimi düşmana bağlı." Tabii bu, Afganistan Dışişleri Bakanı'nın Hindistan'a yaptığı ziyarete yönelik bir işaret. Dolayısıyla Mohsin Naqvi, Afganistan tarafından yapılan kışkırtmasız saldırıları kınadı ve Hindistan gibi Afganistan'a da büyük bir ders verilecek açıklaması yaptı.
"HAVA SALDIRILARINDA DAEŞ'İN HEDEFLERİ VURULDU"
Şu anda elimizdeki bilgilere göre Suudi Arabistan bir açıklama yaptı. Bu Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan şiddetli çatışmalar üzerinde endişesini ifade etti ve her iki tarafa temkinli davranmaları çağrısında bulundu. Belucistan eyaletinde (yani Belucistan eyaleti neden önemli? Çünkü Belucistan'da Çin'in yatırım yapmış olduğu Gwadar Limanı var) ve bu Gwadar Limanı'nda Çinlilerin yatırımına karşı Belucistan'daki Baloç ayrılıkçı gruplar da Afganistan'da yer alıyor. Pakistan aynı zamanda DAEŞ gruplarının da Afganistan'da olduğu ve şu anda yapılan İHA saldırılarında veya savaş uçakları tarafından yapılan hava saldırılarında DAEŞ'in hedeflerini de vurduğunu Pakistan makamları açıkladı.
"PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ŞUAN NEREDEYSE SAVAŞTA"
Dediğim gibi şu anda Pakistan askeri makamlar Pakistan-Afganistan sınırında 10 noktada çatışmaların sürdüğünü, Belucistan eyaletindeki (yani Afganistan'ın Hilmand vilayetindeki) cephenin şu anda ateşkes olduğu belirtiliyor ve Afgan güçlerin geri püskürtüldüğü belirtildi. Ancak hala çatışmalar devam ediyor ve dediğim gibi Afganistan'ın Kunar, Paktia, Host vilayetleri (daha önce dörttü, şimdi 10 nokta oldu). Pakistan şimdi füzeleri kullanmaya başladı, topçu atışları var, tanklar var ve ayrıca İHA'lar. Ve bunun üzerinde şu anda biz Pakistan ordusu tarafından Afganistan'ın topraklarına girme gibi bir açıklamayı görmedik. Yani Pakistan ordusu şu anda savunmada. Pakistan ve Afganistan şu anda neredeyse bir savaşta. Dediğim gibi size daha önce de söylemiştim: Bu, Pakistan'ın içinde yer alan binlerce terör saldırısında Pakistan, Afganistan'ın topraklarını kullandığını ve Pakistan defalarca Afganistan'daki Taliban yönetimine bu terör unsurları tarafından (yani Pakistanlı Taliban tarafından, Baloç ayrılıkçı gruplar tarafından ve IŞİD/DAEŞ tarafından) o toprakların kullanılmasına mani olma çağrısında bulunmuştu. Üst düzeyde ziyaretler yer almıştı. Şu anda gerilim tırmanıyor. " şeklinde konuştu.
