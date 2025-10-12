Pakistan - Afganistan arasında yoğun çatışma! İki ülkenin askeri kapasitesi ne durumda? "Sınır çatışmalarında kaybeden Afganistan olur"

A Haber - Ekran Görüntüsü

"HAVA SALDIRILARINDA DAEŞ'İN HEDEFLERİ VURULDU"

Şu anda elimizdeki bilgilere göre Suudi Arabistan bir açıklama yaptı. Bu Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan şiddetli çatışmalar üzerinde endişesini ifade etti ve her iki tarafa temkinli davranmaları çağrısında bulundu. Belucistan eyaletinde (yani Belucistan eyaleti neden önemli? Çünkü Belucistan'da Çin'in yatırım yapmış olduğu Gwadar Limanı var) ve bu Gwadar Limanı'nda Çinlilerin yatırımına karşı Belucistan'daki Baloç ayrılıkçı gruplar da Afganistan'da yer alıyor. Pakistan aynı zamanda DAEŞ gruplarının da Afganistan'da olduğu ve şu anda yapılan İHA saldırılarında veya savaş uçakları tarafından yapılan hava saldırılarında DAEŞ'in hedeflerini de vurduğunu Pakistan makamları açıkladı.

"PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ŞUAN NEREDEYSE SAVAŞTA"

Dediğim gibi şu anda Pakistan askeri makamlar Pakistan-Afganistan sınırında 10 noktada çatışmaların sürdüğünü, Belucistan eyaletindeki (yani Afganistan'ın Hilmand vilayetindeki) cephenin şu anda ateşkes olduğu belirtiliyor ve Afgan güçlerin geri püskürtüldüğü belirtildi. Ancak hala çatışmalar devam ediyor ve dediğim gibi Afganistan'ın Kunar, Paktia, Host vilayetleri (daha önce dörttü, şimdi 10 nokta oldu). Pakistan şimdi füzeleri kullanmaya başladı, topçu atışları var, tanklar var ve ayrıca İHA'lar. Ve bunun üzerinde şu anda biz Pakistan ordusu tarafından Afganistan'ın topraklarına girme gibi bir açıklamayı görmedik. Yani Pakistan ordusu şu anda savunmada. Pakistan ve Afganistan şu anda neredeyse bir savaşta. Dediğim gibi size daha önce de söylemiştim: Bu, Pakistan'ın içinde yer alan binlerce terör saldırısında Pakistan, Afganistan'ın topraklarını kullandığını ve Pakistan defalarca Afganistan'daki Taliban yönetimine bu terör unsurları tarafından (yani Pakistanlı Taliban tarafından, Baloç ayrılıkçı gruplar tarafından ve IŞİD/DAEŞ tarafından) o toprakların kullanılmasına mani olma çağrısında bulunmuştu. Üst düzeyde ziyaretler yer almıştı. Şu anda gerilim tırmanıyor. " şeklinde konuştu.