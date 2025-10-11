Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ’Ateş Serbest-2025’ tatbikatında gövde gösterisi

Ekran görüntüsü / A Haber

MİLLİ TANKTAN ATIŞLAR

Tatbikatta tanklar da hareketli hedeflere atış yaparak tam isabet sağladı ve ardından sisleme faaliyeti gerçekleştirdi. Milli tanktan yapılan atışla uzak mesafedeki bir hedef de başarıyla vuruldu. Ayrıca yerli ve milli Cirit silah sistemi de tatbikatta kullanıldı. Faaliyetin ilerleyen bölümlerinde obüs atışları da yapıldı.

6 Ekim'de başlayan ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki silahların kullanıldığı tatbikat, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi.