Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 'Ateş Serbest-2025' tatbikatında gövde gösterisi

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 15:42 Güncelleme: 11.10.2025 15:43
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ’Ateş Serbest-2025’ tatbikatında gövde gösterisi

Ankara Polatlı'da düzenlenen Ateş Serbest-2025 tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü"nde, aralarında ilk kez kullanılanların da olduğu yerli ve milli silah sistemleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. Detayları tatbikatı takip eden A Haber muhabiri Damla Kuşkapan anlattı.

TSK'DAN NEFES KESEN GÜÇ GÖSTERİSİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Polatlı Sakarya Kışlası'nda düzenlenen Ateş Serbest-2025 faaliyetinin "Seçkin Gözlemci Günü"nde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikatta, TSK envanterindeki yerli ve milli silah sistemlerinin kabiliyetleri sergilendi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PİYADE ATIŞLARI

A Haber muhabir Damla Kuşkapan'ın aktardığı bilgilere göre; faaliyet piyade atışlarıyla başladı. İlk olarak MPT-55 ve MKE üretimi MPT-76 piyade tüfekleri kullanıldı. MPT-55 400 metre, MPT-76 ise 600 metre etkili menzile sahip.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ

Tatbikatta keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı. Bin metreye kadar yüksek hassasiyetle atış yapabilen Bora-12, hafifliğiyle öne çıkan KNT-76 ve multikalibre özelliğiyle farklı çaplarda mühimmat atabilen KNT-12 keskin nişancı tüfekleriyle atışlar yapıldı. Atışlar sırasında sarı ve kırmızı cam hedefler tam isabetle imha edildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İLK KEZ KULLANILAN DRONE VE KORKUT

Tatbikatı takip eden muhabirimiz Damla Kuşkapan, tatbikatta ilk kez kullanılan silah ve sistemlerin de olduğunu vurguladı. Bu kapsamda 12 adet tel güdümlü dronun hedeflere atış yaptığını, İHA Aslan ve Korkut Hava Savunma Silah Sistemi'nin de ilk kez bu faaliyette atış gerçekleştirdiğini aktardı. Korkut sisteminin atışları sırasında Çelik Kubbe'nin bir bileşeni olarak gücünü sergilediği gözlemlendi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MİLLİ TANKTAN ATIŞLAR

Tatbikatta tanklar da hareketli hedeflere atış yaparak tam isabet sağladı ve ardından sisleme faaliyeti gerçekleştirdi. Milli tanktan yapılan atışla uzak mesafedeki bir hedef de başarıyla vuruldu. Ayrıca yerli ve milli Cirit silah sistemi de tatbikatta kullanıldı. Faaliyetin ilerleyen bölümlerinde obüs atışları da yapıldı.

6 Ekim'de başlayan ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki silahların kullanıldığı tatbikat, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ’Ateş Serbest-2025’ tatbikatında gövde gösterisi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ’Ateş Serbest-2025’ tatbikatında gövde gösterisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ’Ateş Serbest-2025’ tatbikatında gövde gösterisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ’Ateş Serbest-2025’ tatbikatında gövde gösterisi

