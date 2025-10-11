11 Ekim 2025, Cumartesi

Polatlı'da yer gök İnledi: TSK'dan nefes kesen güç gösterisi
Polatlı’da yer gök İnledi: TSK’dan nefes kesen güç gösterisi

Polatlı'da yer gök İnledi: TSK'dan nefes kesen güç gösterisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 15:43
Ankara Polatlı'daki Sakarya Kışlası'nda düzenlenen Ateş Serbest 2025 tatbikatında, tank atışlarından obüslere, keskin nişancı tüfeklerinden hava savunma sistemlerine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki birçok unsur, hedefleri tam isabetle imha ederek caydırıcı gücünü bir kez daha gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
