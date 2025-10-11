KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de: Güney Kıbrıs silah deposuna döndü

Ekran görüntüsü / A Haber

TÜRKLERİ ORAYA YAMAYA ÇALIŞACAKLAR

Bu vahim bir gelişmedir. Bunlar federasyon diye insanlara güya eşitlik temelinde bir anlaşma olacak. O hiçbir zaman olmadı. Rumlar hiçbir zaman kabul etmedi. Ama vahim şudur; Rum tarafı açık ve net söylüyor ve bunu halktan gizliyorlar. Rum tarafı diyor ki Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek. Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmış devlettir. Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği içerisinde bir devlettir ve dolayısıyla bunun ortadan kalkması söz konusu değildir. Yani bunların federasyonu iki kurucu devlet dedikleri tam bir yalandır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılmasıyla ki afişinde yazmıyor işte, çünkü niyet o ve Kıbrıs Türkleri o Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sadece anayasal bir değişiklikle adını değiştirecekler. Kıbrıs Federal Cumhuriyeti, Türkleri oraya yamayacaklar. Yani benim sloganım odur. O Türkleri oraya yamayacaklar ve azınlık statüsünde zaman içerisinde çünkü ekonomik güç onda, nüfus çoğunluğunda bu adaya hakim olacaklar kuzeyine ve güneyine ve Türkiye'de bir süre sonra buradan çıkacak. Şimdi bu siyaseti nasıl savunursunuz siz bu çağda? Bizim milli menfaat ve değerlerimiz, halkımızın geleceği, gelecek nesillerin buradaki bekası, varlığı hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine bağlıdır.