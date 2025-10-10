Hamas yetkilileri A Haber'e konuştu! "İsrail'e değil garantörlere güveniyoruz"
Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varıldı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi bombalamaya devam ederken Hamas yetkilileri A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber Koordinatörü Metin Algül Hamas ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Hamas'ın ateşkesin imza töreninden sonra olacağını belirterek "İsrail'e değil garantörlere güveniyoruz. Gazze'de enkaz altında 10 bin cenaze var. " dediğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varıldı.
Ateşkese dair "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurgulamıştı.
Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.
HAMAS'TAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi bombalamaya devam ederken Hamas yetkilileri A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber Koordinatörü Metin Algül Hamas ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Hamas'ın ateşkesin imza töreninden sonra olacağını belirterek "İsrail'e değil garantörlere güveniyoruz. Gazze'de enkaz altında 10 bin cenaze var." dediğini aktardı.
ANLAŞMA SONUCU GAZZE'NİN YÜZDE 50'SİNDEN ÇEKİLECEK
A Haber Koordinatörü Metin Algül: Ateşkesin sabahtan bu yana konuşulan konusu üzerine Hamas yetkililerine ulaşmaya çalışıyorduk. Kendilerine ulaştım. Madde madde bana neler anlattıklarını size söyleyeceğim. Dikkat çeken başlıklar var. Öncelikle ateşkesin birkaç aşamasını zaten konuşuyorduk. Burada dikkat çektikleri nokta şu: Bizim yayınlarda da gösterdiğimiz bir grafik var. Sarı çizgili bölümden bahsetti. İsrail'in ilk aşamada oraya çekileceğini, daha sonra takas başlayacağını ve yardımların Gazze'ye gireceğini belirttiler. Anlaşma sonucunda İsrail'in Gazze'nin %50'si gibi bir bölümünden çekilmiş olacak, benim anladığım kadarıyla Hamas yetkililerinin dile getirdiği.
MERVAN BARGUTİ'NİN SERBESTLİĞİ İÇİN DE MÜZAKERE SÜRÜYOR
Bir diğer nokta da takas konusu. Takas konusunda şu ifadeyi kullandılar: Hala müzakerelerin sürdüğünü belirttiler. Çok sayıda Filistinlinin de serbest bırakılacağını konuşulduğunu biliyoruz. Ancak üzerinde durulan bazı önemli isimler var. Kim bunlar? Özellikle El Fetih hareketi lideri Mervan Barguti ve Halk Cephesi liderlerinden bazı isimlerden bahsediliyor. En dikkat çeken isim ise Barguti. Mervan Barguti'yi şöyle kısaca bir hatırlarsak, siyasi faaliyetlerine 15 yaşındayken eski Filistin lideri Yaser Arafat'ın önderliğindeki El Fetih hareketinde başladı Barguti. Filistin davasına ve iki devletli çözüme destek topladı her zaman. İkinci İntifada'nın liderlerinden biri olarak öne çıktı ve İsrail hapishanelerinde 20 yıldan uzun süre yattı. Tam beş kez hapis cezasına çarptırıldı Barguti. Çok sayıda Filistinli kendi "Nelson Mandela"'ları olarak görüyor Barguti'yi. Ancak İsrail'in Barguti'yi serbest kalmasına izin vermeyeceğini de bugün yine kamuoyuna yansıdı ama bu müzakerelerin sürdüğünü ilettiler. Orada da bir gelişme olabilir ama net değil. Şimdi bir diğer konu: İkinci aşama. Hep biz birinci aşamayı konuşuyoruz ama ikinci aşamaya ilişkin henüz net bir şey yok.
CUMA GÜNÜNE KADAR 2. MÜZAKERE BAŞLAYABİLİR
Pazartesi, Salı gibi konuştuğumuz Trump'ın ziyareti ve Pazartesi, Salı günü takasların olması bekleniyor. İlk aşama tamamlandıktan sonra ikinci aşama başlayacak. İkinci müzakerelerin de Mısır'da olabileceğinin altını çiziliyor. Bu da benim anladığım kadarıyla, önümüzdeki hafta içi Cuma gününe kadar ikinci bir müzakere masasının da kurulabileceğini düşünüyorum. Kendileriyle konuştum ve bunu dile getirdiler. Pazartesi, Salı takas olursa, Cuma'ya kadar ikinci müzakere de başlamış olacak.
TÜRKİYE'YE VE ERDOĞAN'A GÜVENİYORUZ
Garantör ülkeler konusuna da biraz değindik. Garantör ülkelerin ateşkesi sahada takip edeceğini dile getirdiler. Hamas'ın Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güvendiğini söylediler. En dikkat çeken nokta şu: "Biz İsrail'e tam anlamıyla güvenmiyoruz" dediler. Ki şu an, şu dakika itibarıyla bizim de yaklaşık 20 dakikadır yaptığımız yayınlarda hala Gazze'yi bombalamaları da bunun işareti. Hamas yetkilileri A Haber'e "Biz İsrail'e güvenmiyoruz" dedi. "Her an her şeyi yapabilirler. ABD'yi de ikna edebilirler" dedi ama "Bizim ABD de dahil garantör ülkelere inancımız tam" ifadelerini kullandılar.
MÜZAKERE SÜRÜYOR: GARANTÖR ÜLKELERİN OLDUĞU BİR MASA OLABİLİR
Hafta içinde Mısır'da ateşkes imzaları atılabilir. Peki nasıl olacak? Nasıl bir masa göreceğiz? Herkesin merak ettiği konu bu. Kimler olacak o masada? Bununla ilgili de anladığım kadarıyla henüz bir müzakere sürüyor ama Hamas yetkililerinin dile getirdiği, ifade ettikleri, herhalde garantör ülkelerin liderlerinden oluşturduğu bir masa da görebiliriz. Yani Türkiye, ABD, Katar ve Mısır liderlerinden oluşan bir masa görebiliriz. Çünkü bu aşamada Hamas'ın ve İsrail'in aynı masada görüntü verip vermeyeceği henüz tam net değil. Bu konuda net bir ifade kullanmadılar. Bu da Pazartesi, Salı belli olacak. O imzadan sonra ikinci müzakere görüşmeleri başlayacak. İkinci müzakerelerde de adımlar atılacak.
ENKAZ ALTINDA 10 BİN GAZZELİ VAR
Şu an Gazze'deki durumdan da şöyle kısaca bahsetti ve en çok...Gazze'deki duruma ilişkin en dikkat çekeni şuydu: Biz hep rakamları veriyoruz, şu kadar insan şehit oldu, şu kadar bina yıkıldı, yaralılar... Belki de çok konuşmadığımız bir detaydan bahsetti: Enkaz altında en az 10.000 Filistinlinin olduğunu belirtiyorlar. Şu an enkaz altında, cenazelere ulaşılamayan Filistinli sayısından bahsediyoruz. 10.000. Evet, 10.000 gibi bir rakamdan bahsediliyor. İnşallah ateşkesin birinci aşamasından sonra ikinci aşamayla birlikte hem yardım malzemelerinin hem de bu enkaz kaldırma süreçlerinin başlamasıyla o cansız bedenlere de, şehitlere de ulaşılacaktır diye ümit ediyoruz.
GARANTÖR ÜLKELERE İNANCIMIZ TAM!
Özetleyecek olursak, en dikkat çekici nokta, kendilerinin dile getirdiği: Müzakerelerin hala sürdüğü ve ilk aşamadan sonra ikinci aşamanın başlayacağı, henüz netleşen bir şey olmadığı ama İsrail'e kesinlikle güvenmediklerini, her an her şeyi yapabileceklerini ama bizim güvendiğimiz Türkiye, Mısır, Katar, ABD öncülüğündeki garantör ülkeler olduğuna vurgu yapıldı. "Garantör ülkelere inancımız tam" dedi. Aslında biraz Pazartesi günü Mısır'da göreceğimiz fotoğraf çok önemli, Pazartesi, Salı. Türkiye, ABD...
Trump'ın İsrail ziyareti ve sonrasında Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette de biraz netleşmiş olacak.
