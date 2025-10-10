Hamas yetkilileri A Haber'e konuştu! "İsrail'e değil garantörlere güveniyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varıldı.

Ateşkese dair "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurgulamıştı.

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.