İstanbul’da İzmir benzeri 2 terör eylemi engellendi! A Haber operasyonun detaylarına ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 09:28
İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonla, İzmir'de üç polisin şehit olduğu saldırının benzeri eylemleri planlayan 18 yaş altı şüpheliler yakalandı. Operasyonlardan birinin İzmir'deki saldırıdan iki ay önce, diğerinin ise saldırıdan bir gün sonra gerçekleştirildiği bildirildi. Özel bilgilere A Haber ulaşırken detayları muhabirimiz Mehmet Karataş anlattı.

DEAŞ YAPILANMASINA OPERASYON!

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de üç polisin şehit olduğu saldırının benzeri iki eylemi düzenlenmeden önce engelledi. İki ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerin 18 yaşından küçük olmaları ve terör örgütü ağına internet üzerinden düşmeleri dikkat çekti.

Muhabirimiz Mehmet Karataş, biri İzmir saldırısından iki ay önce, diğeri ise saldırıdan sadece bir gün sonra olmak üzere iki farklı operasyon yapıldığını belirtti.

Karataş, "İzmir'deki eylemin, saldırının aynısını İstanbul'da da 2 ay önce gerçekleştirecekmiş meğerse. Operasyon yapılıyor, o kişi yakalanıyor. Bir tanesi de İzmir saldırısından bir gün sonra. Hemen bir gün sonra operasyon gerçekleşiyor." ifadeleriyle operasyonların zamanlamasına dikkat çekti.

18 YAŞ ALTI ŞÜPHELİLER VE DEAŞ BAĞLANTISI

Ataşehir ve Maltepe'de yakalanan şüphelilerin profiline dikkat çeken Mehmet Karataş, "Her ikisi de 18 yaş altı. İkisi de DEAŞ ideolojisinden etkilenmiş ve DEAŞ tarafından hatta internet üzerinden irtibatlı olduğu, iltisaklı olduğu belirleniyor." dedi.

DRONE-MOLOTOF EĞİTİMİ

Şüphelilerin internet üzerinden aldıkları eğitimlere de değinen Karataş, şu bilgileri verdi:

"Bir kere drone kullanmayı öğreniyor. Bomba yapmayı, molotof yapmayı, ardından özel namlulu silahlar nasıl kullanılır... Bunları internet üzerinden bularak öğreniyorlar. Kendilerine videolar da geliyor."

HABERLEŞME PROGRAMLARI VE BİAT VİDEOLARI

Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller, terör örgütünün yöntemlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Karataş, Ataşehir'de yakalanan M.A.G. isimli şüphelinin, terör örgütlerinin kullandığı "Kapalı olarak adlandırdıkları" özel bir mesajlaşma programını kullandığını belirtti. Ayrıca eylem öncesinde çekilen "biat videoları" da deliller arasında yer aldı. Karataş, ekrana yansıyan bir görüntünün bu biat videolarından birine ait olduğunu ifade etti.

AYLIK TERÖRLE MÜCADELE BİLANÇOSU

Mehmet Karataş, İstanbul polisinin sadece fiziki sahada değil, dijital mecrada da kesintisiz bir çalışma yürüttüğünü ve bu çalışmaların istihbarat birimlerinin desteğiyle somut sonuçlar verdiğini vurguladı. Son olarak Karataş, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 9 aylık bilançosunu paylaştı:

Operasyon Sayısı: 1.760

Yakalanan Kişi Sayısı: 3.686

Tutuklanan Kişi Sayısı: 784

Karataş, bu rakamların terörle mücadelenin sadece eylemler gerçekleştikten sonra değil, "eylem öncesinde" de ne kadar etkin yürütüldüğünü gösterdiğini belirterek sözlerini tamamladı.

