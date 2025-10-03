İstanbul’da İzmir benzeri 2 terör eylemi engellendi! A Haber operasyonun detaylarına ulaştı

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de üç polisin şehit olduğu saldırının benzeri iki eylemi düzenlenmeden önce engelledi. İki ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerin 18 yaşından küçük olmaları ve terör örgütü ağına internet üzerinden düşmeleri dikkat çekti.

Muhabirimiz Mehmet Karataş, biri İzmir saldırısından iki ay önce, diğeri ise saldırıdan sadece bir gün sonra olmak üzere iki farklı operasyon yapıldığını belirtti.