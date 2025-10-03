03 Ekim 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları DEAŞ yapılanmasına operasyon! Terör eylemleri için eğitim almışlar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 09:11
Terör örgütü DEAŞ yapılanmasına operasyonlar sürüyor. Terörle mücadele polis ekiplerinin son çalışmalarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında anlattı.
