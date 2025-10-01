TBMM yeni yasama dönemi başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de

Ekran görüntüsü / A Haber

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışını boykot etme kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert bir dille eleştiren Bakan Tunç, bu tavrın milli iradeye ve Gazi Meclis'e yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

"MECLİS'E KATILMAMAK MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIKTIR"

Bakan Tunç, TBMM'nin milli iradenin tecelligahı olduğunun altını çizerek, yasama, yürütme ve yargı erklerinin uyum içinde çalıştığını belirtti. Tunç, "Burası milli iradenin tecelligahı. Burada alınan kararlar ve kanunlar çerçevesinde yürütme ve yargı görevini yapar. Devletin üç sütunu olan yasama, yürütme ve yargı çok önemlidir. Demokrasi budur, kuvvetler ayrılığıdır." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nı idare eden ve 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnen Gazi Meclis'in önemine dikkat çeken Tunç, CHP'nin boykot kararını şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nı idare edip ardından devlet kuran bir meclistir. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yasama yılının başında, adeta bir bayram havasında geçirilecek bir günde Meclis'e katılmaması, milli iradeye ve milletvekillerine saygısızlıktır."