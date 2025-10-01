01 Ekim 2025, Çarşamba
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de: "TBMM milli iradenin tecelligahıdır"
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı bugün başlıyor. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "TBMM milli iradenin tecelligahıdır. CHP’nin Meclis’e katılmaması millete saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.