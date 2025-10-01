01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de: "TBMM milli iradenin tecelligahıdır"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de: TBMM milli iradenin tecelligahıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de: "TBMM milli iradenin tecelligahıdır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 12:27
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı bugün başlıyor. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "TBMM milli iradenin tecelligahıdır. CHP’nin Meclis’e katılmaması millete saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de: TBMM milli iradenin tecelligahıdır
Siyasetsizlik ve sorumsuzluk
“Siyasetsizlik ve sorumsuzluk”
Bakan Tunç A Haber’de: TBMM milli iradenin tecelligahıdır
Bakan Tunç A Haber’de: "TBMM milli iradenin tecelligahıdır"
Bahçeli’den CHP’nin Meclis açılışı protestosuna tepki!
Bahçeli’den CHP’nin Meclis açılışı protestosuna tepki!
AK Partili İleri: Bu muhalefet siyaseti değil!
AK Partili İleri: "Bu muhalefet siyaseti değil!"
Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık
"Meclis’e katılmamaları millete saygısızlık"
Gazze için Sumud umudu!
Gazze için Sumud umudu!
CHP Bolu’da kampa giriyor! CHP kampında neler konuşulacak?
CHP Bolu'da kampa giriyor! CHP kampında neler konuşulacak?
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında!
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında!
İşte dev projenin ayrıntıları
İşte dev projenin ayrıntıları
Gazze’de insanlık kazanacak!
"Gazze'de insanlık kazanacak!"
Kentsel dönüşümde ’şeffaflık’ tartışması!
Kentsel dönüşümde 'şeffaflık' tartışması!
Yaralı polis memuru şehit oldu!
Yaralı polis memuru şehit oldu!
Daha Fazla Video Göster