18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İngilizlerden Trump'a 'kral' sofrası! Gazze'de ise çocuklar açlıktan ölüyor
İngilizlerden Trump’a ’kral’ sofrası! Gazze’de ise çocuklar açlıktan ölüyor

İngilizlerden Trump'a 'kral' sofrası! Gazze'de ise çocuklar açlıktan ölüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 09:51
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump, resmi ziyaret kapsamında İngiltere'de ağırlandı. Trump'ın katıldığı 'kral sofrası' 48 metreden oluşurken masada 139 mum ile bin 452 çatal-bıçak kullanıldı. Ayrıca masanın hazırlanması da bir hafta sürdü. İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de ise bebekler ve çocuklar açlıktan ölüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngilizlerden Trump’a ’kral’ sofrası! Gazze’de ise çocuklar açlıktan ölüyor
Kudüs’ün kayıtlarını A Haber ekrana getirdi
Kudüs’ün kayıtlarını A Haber ekrana getirdi
Kılıçdaroğlu ve Özel görüşür mü?
Kılıçdaroğlu ve Özel görüşür mü?
İngilizlerden Trump’a ’kral’ sofrası!
İngilizlerden Trump'a 'kral' sofrası!
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas’ı kabul edecek
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul edecek
51 DEAŞ şüphelisini yakaladık
"51 DEAŞ şüphelisini yakaladık"
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Ekibimiz TEKNOFEST’te
Ekibimiz TEKNOFEST'te
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr’de
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr'de
Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı
"Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı"
Kudüs mesajlarının şifresi!
Kudüs mesajlarının şifresi!
En büyük umut kaynağımız
"En büyük umut kaynağımız"
Daha Fazla Video Göster