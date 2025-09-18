İngilizlerden Trump’a ’kral’ sofrası! Gazze’de ise çocuklar açlıktan ölüyor

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump, resmi ziyaret kapsamında İngiltere'de ağırlandı. Trump'ın katıldığı 'kral sofrası' 48 metreden oluşurken masada 139 mum ile bin 452 çatal-bıçak kullanıldı. Ayrıca masanın hazırlanması da bir hafta sürdü. İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de ise bebekler ve çocuklar açlıktan ölüyor.

