Türkiye-İsrail savaşı riski artıyor mu? İsrail medyasında dikkat çeken analiz: Felaket olur

A Haber - Ekran Görüntüsü

"İSRAİL, TÜRKİYE'Yİ İKİ CEPHELİ SAVAŞA ZORLUYOR"

Olçar açıklamalarının ardından İsrail'in ABD'den istediği desteği alamadığını ve Netanyahu hükümetinin çoklu cephe taktiğini uygulayacağını belirtti:

İsrail ABD olmadan yalın halde 1'e 10 gücü var. ABD'nin Türkiye ile olası bir karşı karşıya gelmede Gazze'de yaptığı soykırım gibi İsrail'i koşulsuz destek vereceğini sanmıyorum. ABD'nin gücüne güveniyor olsa İsrail bugün saldırır. Bir diğer cephe ise Suriye toprakları olacak. Çünkü İsrail bizi iki cepheli savaşa zorluyor. Çünkü çok cepheli kısa süreli savaş doktrini uyguluyor. Mesela 20, 30, 40 günlük ya da en fazla 2 ay. İsrail 2 aydan fazla savaş yapamıyor.

OLASI BİR SALDIRI DURUMUNDA HANGİ ÜLKELER TÜRKİYE'NİN YANINDA OLUR?

Kemal Olçar, İsrail'in Türkiye'ye olası bir saldırı durumunda hangi ülkelerin yanımızda olacağına yönelik görüşlerini paylaşarak; "Olası bir İsrail- Türkiye çatışmasında uluslararası meşruiyet bulmamız gerekiyor. İran bizi desteklemez ama nötr kalır. Rusya bizi destekler büyük bir ihtimalle. Rusya nötr kalsa bile Libya onun kuvvetlerinin tamamı var. Tarafsız kalması bile desteklediği anlamına gelir. Çin'den bir şey beklemiyoruz fakat Endonezya, Malezya, Pakistan gibi pasifik ülkeleri bize doğrudan destek sağlar. Hatta İsrail'in nükleer kapasitesi var. Onlar bize nükleer kapasitesini tehdit olarak ortaya çıkartması durumunda Pakistan'ın nükleer kapasitesini kullanabiliriz. Pakistan Başbakanı geçtiğimiz gün doğrudan kullanma yetkisi vereceğini bizzat söyledi. Olası bir durumda Türkiye'ye yetkisini ve batarya ile göndererek verir. Bu durumda nükleer kapasitemiz dengelenmiş olur. İsrail bu sebeple nükleer tehdidi Türkiye üzerinde kullanamaz. Suudi Arabistan çok önemli ve Mısır ikinci dereceden önemli bir ülke. Bu ülkelerin tavrı ne olacak? Körfez ülkelerin tavrı da çok önemli. Güç kimdeyse Orta Doğu onun yanında durur. Bugüne kadar güç İsrail ve ABD ikilisindeydi. Eğer güç dengesi Türkiye'nin olası yapacağı hareket üzerine değişirse bölge ülkeleri Türkiye'nin yanında çok rahatlıkla durabilir." dedi.

"İSRAİL MEDYASI: TÜRKİYE-İSRAİL SAVAŞI FELAKET OLUR"

Gazeteci Kurtuluş Tayiz İsrail medyasında Türkiye'nin savunma gücüne ilişkin 10 maddelik bir kıyaslamaya yapıldığını belirterek o maddeleri tek tek açıkladı:

-Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncelikli olarak İran ve Arap ülkelerinin ordularına benzemez. Türkiye'nin hava savunma sistemi çok güçlü. İsrail etkili olduğu hava operasyonlarında çok fazla uçak kaybedebileceklerini belirtti.

-İsrail, SİHA dron saldırılarından beklenilen sonuçları alamayız diyor. Çünkü Türkiye'nin İHA, SİHA ve dron üretimi teknolojisi ve kullanımında dünyada 3. sırada olduğunu belirtiyor.

-Türkiye'deki MOSSAD ağı gücünü büyük oranda kaybetti.

-Türk istihbaratı İsrail'in faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu izlediğini, bildiğini, ve müdahale edecek kapasiteye sahip

-İsrail Türk medyasında ve siyasetindeki eski desteğini önemi oranda yitirdi. Türk medyasında İsrail karşıtlığı ciddi seviyede.

-ABD, İsrail'in diğer NATO ülkelerine yönelik saldırılarına izin verirken Türkiye için saldırıya izin vermiyor. NATO üyesi Türkiye için ABD'den istedikleri desteğin alınamayacağını belirtiliyor.

-Kara savaşı İsrail ordusuna büyük zarar verir.

"TÜRKİYE'NİN OLASI BİR SALDIRI DURUMUNDA VERECEĞİ CEVABI KİMSE KALDIRAMAZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, İsrail'in olası bir saldırı karşısında Türkiye'nin çok güçlü olduğunu ve savunma sanayiindeki yerli üretimler sayesinde daha da güçlenerek düşmanı korkuttuğunu belirterek; "Türkiye binlerce yıllık devlet tecrübesine sahip bir ülkedir. Çok büyük ve imkanları ve insan kaynaklarıyla çok güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye gaza gelecek bir ülke değildir. Ne zaman adım atacağını Türkiye kendisi karar verir ve kimsenin oyununa gelmez. Milliyetimizin feraseti ile bu oyunları bozuyoruz. Allah'ın izniyle daha çok bozarız. Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği muhteşem başarısı bir gerçekliktir. Türkiye sanayiimizi gündeme getirirken dertleri tam olarak Türkiye'nin durdurulamaz noktaya geldiğini belirtmeleridir. Denizlerde çok kuvvetliyiz ve aynı anda 35 gemi birden denizaltılar dahil yapılıyor. KAAN'a eş değer insansız hava uçağı ve daha pek şey şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla hızla büyüyen bir Türkiye var. Belli adımları atabilmek için enerjiye bağımsızlığımızı elde etmek mecburiyetindeyiz. 2016'dan beri ısrarla enerjiye bu kadar yatırım yapmamızın sebebi enerji bağımsızlığımı kazanma konusunda atılan adımlardır. Türkiye'ye karşı böyle bir saldırı olursa Türkiye'nin can havliyle vereceği cevabı ne Avrupa ne de bölge kaldırabilir." ifadelerini kullandı.