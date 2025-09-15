Türkiye-İsrail savaşı riski artıyor mu? İsrail medyasında dikkat çeken analiz: Felaket olur
İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırıların ardından son 3 günde 6 ülkeyi hedef alması Türkiye'ye yönelik olası bir savaş hazırlığında mı? sorularını beraberinde getiriyor. İsrail'in geçtiğimiz gün GKRY'ne hava savunma sistemlerine sevkiyat düzenlemesi Türkiye'ye saldırı ihtimallerini güçlendirirken olası bir savaş durumunda Türkiye'nin tavrı ne olur? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzmanlar olası saldırı boyutunu ve İsrail'in Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki planlarını ele aldı. Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar, Türkiye ve İsrail'in teknik olarak karşı karşıya geldiğini belirterek "İsrail bizi iki cepheli savaşa zorluyor. Çünkü çok cepheli kısa süreli savaş doktrini uyguluyor." dedi. Olçar olası bir saldırı durumunda hangi ülkelerin Türkiye'nin yanında olacağı sorusuna ise " Güç kimdeyse Orta Doğu onun yanında durur." ifadelerini kullandı.
Katil İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey heyetine saldırı düzenlemesinin ardından son 3 günde 6 ülkeyi hedef alarak bombardıman gerçekleştirmesi olası bir Türkiye savaşı riskini mi doğuruyor? sorularını akıllara getirdi. İsrail'in geçtiğimiz gün GKRY'ne hava savunma sistemleri sevkiyatı gerçekleştirmesiyle olası bir sıcak savaşın hayata geçirilmesine yönelik İsrail medyasından çarpıcı bir analiz ortaya çıktı. Siyonist medyasında yer alan habere göre İsrail'in olası bir Türkiye'ye saldırısında büyük hezimete uğrayacağı ve Netanyahu hükümeti için bu durumun felakete yol açacağı yer aldı. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından uzman isimler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılarak olası bir Türkiye-İsrail savaşını ve yaşanan süreci değerlendirdi.
"TÜRKİYE VE İSRAİL TEKNİK OLARAK SAVAŞ İLE KARŞI KARŞIYA"
Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar, İsrail'in GKRY'e hava savunma sistemlerini göndermesinin ardından Türkiye'ye yönelik olası bir saldırı planı olabileceğini belirterek muhtemel durumları ele aldı. Olçar; "İsrail ve Türkiye şuan teknik olarak karşı karşıya. Sıcak çatışma noktasına geldiğimizde cephelerden biri çok büyük ihtimalle Kıbrıs. Çünkü Kıbrıs'ın güneyine ABD yığınak yaptı. İsrail birkaç gün önce GKRY'ne hava savunma silahlarını yolladı. GKRY ile İsrail 2022'de çok cepheli savaş tatbikatı yaptı. Netanyahu bu konuyla ilgili 5 cephe saydı ve o cephelerin hepsini uyguladılar. Demek ki Kıbrıs bir cephe olacak. KKTC'de bir kolordomuz var ve orada bir de güvenlik kuvvetleri var. KKTC'de kara, hava ve deniz karışık bütün harekat alanlarında eş zamanlı SİHA'ların da karıştığı bir savaş olacak. Karpaz'ın güneyinde özellikle kiliselerin olduğu notalar ne tesadüf ki çıkartmaya çok müsait." dedi.
"İSRAİL, TÜRKİYE'Yİ İKİ CEPHELİ SAVAŞA ZORLUYOR"
Olçar açıklamalarının ardından İsrail'in ABD'den istediği desteği alamadığını ve Netanyahu hükümetinin çoklu cephe taktiğini uygulayacağını belirtti:
İsrail ABD olmadan yalın halde 1'e 10 gücü var. ABD'nin Türkiye ile olası bir karşı karşıya gelmede Gazze'de yaptığı soykırım gibi İsrail'i koşulsuz destek vereceğini sanmıyorum. ABD'nin gücüne güveniyor olsa İsrail bugün saldırır. Bir diğer cephe ise Suriye toprakları olacak. Çünkü İsrail bizi iki cepheli savaşa zorluyor. Çünkü çok cepheli kısa süreli savaş doktrini uyguluyor. Mesela 20, 30, 40 günlük ya da en fazla 2 ay. İsrail 2 aydan fazla savaş yapamıyor.
OLASI BİR SALDIRI DURUMUNDA HANGİ ÜLKELER TÜRKİYE'NİN YANINDA OLUR?
Kemal Olçar, İsrail'in Türkiye'ye olası bir saldırı durumunda hangi ülkelerin yanımızda olacağına yönelik görüşlerini paylaşarak; "Olası bir İsrail- Türkiye çatışmasında uluslararası meşruiyet bulmamız gerekiyor. İran bizi desteklemez ama nötr kalır. Rusya bizi destekler büyük bir ihtimalle. Rusya nötr kalsa bile Libya onun kuvvetlerinin tamamı var. Tarafsız kalması bile desteklediği anlamına gelir. Çin'den bir şey beklemiyoruz fakat Endonezya, Malezya, Pakistan gibi pasifik ülkeleri bize doğrudan destek sağlar. Hatta İsrail'in nükleer kapasitesi var. Onlar bize nükleer kapasitesini tehdit olarak ortaya çıkartması durumunda Pakistan'ın nükleer kapasitesini kullanabiliriz. Pakistan Başbakanı geçtiğimiz gün doğrudan kullanma yetkisi vereceğini bizzat söyledi. Olası bir durumda Türkiye'ye yetkisini ve batarya ile göndererek verir. Bu durumda nükleer kapasitemiz dengelenmiş olur. İsrail bu sebeple nükleer tehdidi Türkiye üzerinde kullanamaz. Suudi Arabistan çok önemli ve Mısır ikinci dereceden önemli bir ülke. Bu ülkelerin tavrı ne olacak? Körfez ülkelerin tavrı da çok önemli. Güç kimdeyse Orta Doğu onun yanında durur. Bugüne kadar güç İsrail ve ABD ikilisindeydi. Eğer güç dengesi Türkiye'nin olası yapacağı hareket üzerine değişirse bölge ülkeleri Türkiye'nin yanında çok rahatlıkla durabilir." dedi.
"İSRAİL MEDYASI: TÜRKİYE-İSRAİL SAVAŞI FELAKET OLUR"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz İsrail medyasında Türkiye'nin savunma gücüne ilişkin 10 maddelik bir kıyaslamaya yapıldığını belirterek o maddeleri tek tek açıkladı:
-Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncelikli olarak İran ve Arap ülkelerinin ordularına benzemez. Türkiye'nin hava savunma sistemi çok güçlü. İsrail etkili olduğu hava operasyonlarında çok fazla uçak kaybedebileceklerini belirtti.
-İsrail, SİHA dron saldırılarından beklenilen sonuçları alamayız diyor. Çünkü Türkiye'nin İHA, SİHA ve dron üretimi teknolojisi ve kullanımında dünyada 3. sırada olduğunu belirtiyor.
-Türkiye'deki MOSSAD ağı gücünü büyük oranda kaybetti.
-Türk istihbaratı İsrail'in faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu izlediğini, bildiğini, ve müdahale edecek kapasiteye sahip
-İsrail Türk medyasında ve siyasetindeki eski desteğini önemi oranda yitirdi. Türk medyasında İsrail karşıtlığı ciddi seviyede.
-ABD, İsrail'in diğer NATO ülkelerine yönelik saldırılarına izin verirken Türkiye için saldırıya izin vermiyor. NATO üyesi Türkiye için ABD'den istedikleri desteğin alınamayacağını belirtiliyor.
-Kara savaşı İsrail ordusuna büyük zarar verir.
"TÜRKİYE'NİN OLASI BİR SALDIRI DURUMUNDA VERECEĞİ CEVABI KİMSE KALDIRAMAZ"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, İsrail'in olası bir saldırı karşısında Türkiye'nin çok güçlü olduğunu ve savunma sanayiindeki yerli üretimler sayesinde daha da güçlenerek düşmanı korkuttuğunu belirterek; "Türkiye binlerce yıllık devlet tecrübesine sahip bir ülkedir. Çok büyük ve imkanları ve insan kaynaklarıyla çok güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye gaza gelecek bir ülke değildir. Ne zaman adım atacağını Türkiye kendisi karar verir ve kimsenin oyununa gelmez. Milliyetimizin feraseti ile bu oyunları bozuyoruz. Allah'ın izniyle daha çok bozarız. Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği muhteşem başarısı bir gerçekliktir. Türkiye sanayiimizi gündeme getirirken dertleri tam olarak Türkiye'nin durdurulamaz noktaya geldiğini belirtmeleridir. Denizlerde çok kuvvetliyiz ve aynı anda 35 gemi birden denizaltılar dahil yapılıyor. KAAN'a eş değer insansız hava uçağı ve daha pek şey şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla hızla büyüyen bir Türkiye var. Belli adımları atabilmek için enerjiye bağımsızlığımızı elde etmek mecburiyetindeyiz. 2016'dan beri ısrarla enerjiye bu kadar yatırım yapmamızın sebebi enerji bağımsızlığımı kazanma konusunda atılan adımlardır. Türkiye'ye karşı böyle bir saldırı olursa Türkiye'nin can havliyle vereceği cevabı ne Avrupa ne de bölge kaldırabilir." ifadelerini kullandı.
