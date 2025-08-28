28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014! Millete karşı bürokrasiyle örülen duvarlar kaldırıldı
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014! Millete karşı bürokrasiyle örülen duvarlar kaldırıldı

Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014! Millete karşı bürokrasiyle örülen duvarlar kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 11:51
Halkın oylarıyla seçilen ilk “cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine başlamıştı. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki o günden bugüne neler değişti? Bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı Analiz haberimizde.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014! Millete karşı bürokrasiyle örülen duvarlar kaldırıldı
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014!
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014!
Çelik’ten Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
Çelik'ten Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
DEM Parti heyeti İmralı’ya hareket etti!
DEM Parti heyeti İmralı'ya hareket etti!
TEKNOFEST mavi vatan başlıyor!
TEKNOFEST mavi vatan başlıyor!
Türkiye’nin Bingazi hamlesi Atina’yı panikletti!
Türkiye'nin Bingazi hamlesi Atina'yı panikletti!
Özgür Özel’e savcıyı tehdit soruşturması!
Özgür Özel’e savcıyı tehdit soruşturması!
Halit Yukay’ın ölümünde yeni ayrıntılar!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni ayrıntılar!
Çelik Kubbe’nin bileşenlerinde neler var?
Çelik Kubbe'nin bileşenlerinde neler var?
Atak’lar Asya-Pasifik’te boy gösterdi!
Atak'lar Asya-Pasifik'te boy gösterdi!
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor!
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor!
TBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor!
TBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor!
Gazze ve dünyanın geri kalanı!
Gazze ve dünyanın geri kalanı!
Daha Fazla Video Göster