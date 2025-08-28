Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014! Millete karşı bürokrasiyle örülen duvarlar kaldırıldı

Halkın oylarıyla seçilen ilk “cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine başlamıştı. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki o günden bugüne neler değişti? Bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı Analiz haberimizde.

