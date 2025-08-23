Yemen'den İsrail'e "Gazze" saldırısı! Filistin-2 füzesiyle Tel Aviv panikte: Husiler gücünü hangi ülkeden alıyor?

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlileri zorunlu göçe zorlayan işgal planını onaylamasının ardından Husiler harekete geçti. Gazze halkı için yola çıkan insani yardımları engelleyen katil siyonist rejim yeni katliam planını devreye sokarken Husiler tarafından İsrail'e hava saldırısı gerçekleşti. Yemen destekli Husiler tarafından İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı planı sebep gösterilerek Tel Aviv ve Ben Gurion Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Husiler'in Filistin-2 adını verdikleri İHA ve balistik füzeleri İsrail'e göndermesinin ardından Tel Aviv semalarında sirenler çalmaya başladı. İsrail'de yaşanan paniğin ardından havalimanında hava sahası uçuşlara kapatılırken Netanyahu hükümetinden misilleme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Husiler-İsrail arasındaki çatışma sürecinde siyonist ordu Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait olduğunu belirtilen silah deposunun hedef aldığı açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamanın ardından İsrail'in Tel Aviv ve Ben Gurion bölgesindeki 2 hedefin vurulduğunu duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Orta Doğu'da yeni savaş krizi yeniden gündeme gelirken A Haber'de Aklın Yolu programına katılan uzman isimler Husiler'in askeri kapasitesini ve mevcut gücünü ele alarak değerlendirmelerde bulundu.