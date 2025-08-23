23 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Özel Haber Haberleri Yemen'den İsrail'e "Gazze" saldırısı! Filistin-2 füzesiyle Tel Aviv panikte: Husiler gücünü hangi ülkeden alıyor?

Yemen'den İsrail'e "Gazze" saldırısı! Filistin-2 füzesiyle Tel Aviv panikte: Husiler gücünü hangi ülkeden alıyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.08.2025 03:15 Güncelleme: 23.08.2025 03:43
ABONE OL
Yemen’den İsrail’e Gazze saldırısı! Filistin-2 füzesiyle Tel Aviv panikte: Husiler gücünü hangi ülkeden alıyor?

Husiler'den dün akşam saatlerinde tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgal planı gerekçe gösterilerek hava saldırısı gerçekleşti. Husiler, Filistin-2 füzesiyle İsrail'e hava saldırısı başlatırken akıllara Husiler'in herhangi bir devlete bağlı olmadan füze üretim desteğini nasıl sağladığı sorusu geldi. Peki İsrail'in korktuğu Husiler, füze üretim kapasitesine nasıl ulaştı? Husiler gücünü nasıl sağlıyor? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan uzman isimler Husiler'in elindeki mühimmatları ve bölgedeki güçlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Husiler'in düzenli bir orduya benzer yapı olduğuna Husiler'e destek verenlerin birçok ülke olabileceğine dikkat çekti. Başbuğ, 'Büyük güçler kendi arasındaki dengeyi korumak için teknoloji transferleri ile desteklerde bulunur. ' ifadelerini kullandı. Gazeteci Bercan Tutar ise Husiler'in buldukları her yerden füze aldıklarını vurgulayarak 'ABD'li istihbarat örgütleri Husiler'in elindeki füzelerin arkasında Çin teknolojisi olduğu belirtiliyor.' dedi.

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlileri zorunlu göçe zorlayan işgal planını onaylamasının ardından Husiler harekete geçti. Gazze halkı için yola çıkan insani yardımları engelleyen katil siyonist rejim yeni katliam planını devreye sokarken Husiler tarafından İsrail'e hava saldırısı gerçekleşti. Yemen destekli Husiler tarafından İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı planı sebep gösterilerek Tel Aviv ve Ben Gurion Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Husiler'in Filistin-2 adını verdikleri İHA ve balistik füzeleri İsrail'e göndermesinin ardından Tel Aviv semalarında sirenler çalmaya başladı. İsrail'de yaşanan paniğin ardından havalimanında hava sahası uçuşlara kapatılırken Netanyahu hükümetinden misilleme yapılacağı belirtildi.

HUSİLER'İN ARKASINDA GÜÇ ÇİN TEKNOLOJİSİ Mİ?

Öte yandan Husiler-İsrail arasındaki çatışma sürecinde siyonist ordu Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait olduğunu belirtilen silah deposunun hedef aldığı açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamanın ardından İsrail'in Tel Aviv ve Ben Gurion bölgesindeki 2 hedefin vurulduğunu duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Orta Doğu'da yeni savaş krizi yeniden gündeme gelirken A Haber'de Aklın Yolu programına katılan uzman isimler Husiler'in askeri kapasitesini ve mevcut gücünü ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü
"HUSİLER DÜZENLİ ORDUYA KAVUŞMUŞ YAPILARDIR"

Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ: Husiler Yemen'in Sana kentinde bulunuyor ve Yemen'i esas olarak yönetiyorlar. Savunma Sanayii fuarlarına gelen bir yapıdır. Husiler, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail'e saldırdı. Ayrıca Husiler ilk olarak saldırıyı gerçekleştiriyor ardından ise vurduğunu açıklıyor. Husiler'in şakası yok. Küçücük botlarla ve el yapımı roketli füzeli botlarla bu yapı Kızıldeniz'de Avrupalılara dar etti. Husiler bu gece ise Filistin-2, hipersonik ve 16 mak hızında vurduklarını söylüyorlar ve bu çok korkunç bir şey. Husiler, topla tüfekle savaşıyor gibi lanse edildi fakat düzenli bir orduya kavuşmuş yapıdır.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü
"BÜYÜK GÜÇLER TEKNOLOJİ TRANSFERLERİ İLE DESTEKLERDE BULUNUR"

Husiler'in attığı Filistin-2 füzesiyle radarların yakalayamadığı bir füze olduğu söyleniyor. Patlama görüntüleri doğruysa İsrail baya bir hasar almış. Orta Doğu'da her daim istihbarat savaşları mevcuttur. Büyük güçler kendi arasındaki dengeyi korumak için teknoloji transferleri ile desteklerde bulunur. Aldığı enerjiyi üstüne koyarak bu noktaya gelir.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"AVRUPA'YI CİDDİ ŞEKİLDE TEDİRGİN EDİYOR"

Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi bir hükümet var. Yemen'in esas önemli limanları ve tesisleri Husiler'in elinde. Husiler savaşma azim ve kapasiteleri olağanüstü. Eskiden beri tehditlere boyun eğmiyorlar. Bab-ül Mendeb Boğazı'nı kapatacaklarını söyleyen Husiler, tüm dünya tarafından bu tehdit ciddi şekilde tedirgin oldu. Husiler'in elinde ne kadar silah ve mühimmat olduğunu bilmiyoruz. Muhtemel ki bu silah desteğini İran'dan alıyorlar fakat ellerinde stoklarında önemli ölçüde ekipman bulunduğu söyleniyor.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"İSRAİL-İRAN SAVAŞINDAN SONRA DEMİR KUBBE ALGISI YIKILDI"

Husiler'in saldırıları ve İran'ın Haziran ayı içerisinde balistik füzeler ile yaptığı saldırılar İsrail içerisinde çok önemli tezlerin yıkılmasına neden oldu. İsrail-İran savaşında Demir Kubbe'nin artık işlevinin kalmadığı saldırılarda ortaya çıktı. Demir Kubbe artık kapsamında bir balistik füze saldırısında fonksiyon ifa etmediğini görüyor.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü


"FÜZELERİN ARKASINDA ÇİN TEKNOLOJİSİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR"

Gazeteci Bercan Tutar: Husiler ABD başta olmak üzere bulabildikleri her yerden füze alıyor. ABD'li istihbarat örgütleri Husiler'in Çin'i işaret eden tespitleri bulunuyor. Husiler'in elindeki füzelerin arkasında Çin teknolojisi olduğu belirtiliyor. Ticaret bakımından ise asıl hedef alınanlar ise Çin ve Mısır olduğunu unutmayalım. Yemen'de Husiler'in bulunduğu noktada ticaret sevkiyatını aksaması en çok Çin'e zarar veriyor.

Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!Yemen’den İsrail’e füze saldırısı! YEMEN'DEN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yemen’den İsrail’e Gazze saldırısı! Filistin-2 füzesiyle Tel Aviv panikte: Husiler gücünü hangi ülkeden alıyor? Yemen’den İsrail’e Gazze saldırısı! Filistin-2 füzesiyle Tel Aviv panikte: Husiler gücünü hangi ülkeden alıyor? Yemen’den İsrail’e Gazze saldırısı! Filistin-2 füzesiyle Tel Aviv panikte: Husiler gücünü hangi ülkeden alıyor?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör