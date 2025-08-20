Beyaz Saray'daki "güvenlik" vurgusunun sebebi nadir toprak elementleri mi? A Haber'de çarpıcı yorum: Önümüzdeki yüzyılın jeopolitik oyunu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile Ukrayna'da barış süreci için bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Avrupalı liderler Ukrayna'ya yönelik barışın sağlanması için destek mesajlarını yinelerken toplantıda Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'nın güvenliğinin masaya yatırılması dikkat çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, toplantı sonrasında yaptığı açıklamasında Ukrayna'da güvenliği sağlamak için Avrupa ile birlikte hareket edeceğini vurgulanırken akıllara güvenliği sarsan konu nadir toprak elementleri mi? sorusunu getirdi. Peki Ukrayna'da savaşın asıl sebebi nadir toprak elementleri mi? Ukrayna hangi elementler bakımından zengin bir ülke? A Haber'de uzman isimler Ukrayna topraklarındaki nadir elementleri ve dünya üzerindeki etkisini değerlendirdi.

"ABD UKRAYNA'NIN ALTINI RUSYA İSE ÜSTÜNÜ ELE GEÇİRDİ"

Gazeteci Gaffar Yakınca geçmiş yıllarda dünyanın en önemli petrol ve dolar savaşları olduğunu günümüzde ise bunun yerini nadir toprak elementlerin aldığını vurgulayarak "Eskiden dünyanın çalışması için en önemli fosil yakıt ve petroldü. Şimdi ise petrolün tahtını sarsan şey nadir toprak elementleri oldu. Dünyada önümüzdeki dönemde savaşların olduğuna şahit olabiliriz ve şuan da da şahit oluyoruz. Ukrayna ile ilgili iki konunun göze çarptığını vurgulayan Yakınca, "Ukrayna dünyanın tahıl ambarıdır. Dünya Ukrayna'nın gıda tedarik zincirinden çıkmasıyla krize sürüklendi. Türkiye'nin öncülüğünde Tahıl Koridoru Anlaşması ile çözüme ulaşılmıştı. Ukrayna için diğer önemli konu ise nadir toprak elementleridir. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili 'Ruslar yerin üstünü, ABD ise yerin altını aldı' tabiri söyleniyor. Ukrayna'nın üst kısmı Rusya'nın ele geçirdiği 4 vilayet, altı ise nadir toprak elementleridir." ifadelerini kullandı.