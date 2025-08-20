Beyaz Saray'daki "güvenlik" vurgusunun sebebi nadir toprak elementleri mi? A Haber'de çarpıcı yorum: Önümüzdeki yüzyılın jeopolitik oyunu
Beyaz Saray'da önceki gün gerçekleşen Zelenskiy ve Avrupalı liderler zirvesinde Ukrayna'nın işgal edilen topraklarının yanı sıra güvenlik meselesinin masaya yatırılması birçok konuda tartışmaları beraberinde getirdi. Trump'ın toplantı sonrası 'Ukrayna'nın güvenliği açısından Avrupalı liderler ile iş birliği yapacağız' sözlerindeki güvenliği tehdit eden unsurlar ne? Trump'ın bahsi geçen güvenlik vurgusu Ukrayna'daki 'nadir toprak elementleri' mi? A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler Ukrayna'daki yeraltı kaynaklarını ve dünya ticaretindeki önemine değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe nadir elementleri kullanamayan ülkelerin küresel güçte geri planda kalacağını vurgularken diğer yandan nadir toprak elementlerinde BRICS ülkelerin oldukça güçlü olduğunu vurguladı. Gökçe; Trump'ın savaşta doların değer kaybetmemesi vurgusu direkt BRICS ülkeleriyle ilişkilidir. BRICS ülkeleri nadir toprak elementi sahibidir ve ticaret düzeyinde de ABD için güvenlik tehditidir.' dedi. Gazeteci Bülent Erandaç ise ABD'nin Ukrayna ile imzaladığı nadir toprak anlaşmasına dikkat çekerken 'Ukrayna'daki güvenlik ABD şirketleri açısından önemlidir. Güvenlik üzerinde durmasının sebebi önümüzdeki yüzyılın jeopolitik oyunları oynanıyor.' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile Ukrayna'da barış süreci için bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Avrupalı liderler Ukrayna'ya yönelik barışın sağlanması için destek mesajlarını yinelerken toplantıda Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'nın güvenliğinin masaya yatırılması dikkat çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, toplantı sonrasında yaptığı açıklamasında Ukrayna'da güvenliği sağlamak için Avrupa ile birlikte hareket edeceğini vurgulanırken akıllara güvenliği sarsan konu nadir toprak elementleri mi? sorusunu getirdi. Peki Ukrayna'da savaşın asıl sebebi nadir toprak elementleri mi? Ukrayna hangi elementler bakımından zengin bir ülke? A Haber'de uzman isimler Ukrayna topraklarındaki nadir elementleri ve dünya üzerindeki etkisini değerlendirdi.
"ABD UKRAYNA'NIN ALTINI RUSYA İSE ÜSTÜNÜ ELE GEÇİRDİ"
Gazeteci Gaffar Yakınca geçmiş yıllarda dünyanın en önemli petrol ve dolar savaşları olduğunu günümüzde ise bunun yerini nadir toprak elementlerin aldığını vurgulayarak "Eskiden dünyanın çalışması için en önemli fosil yakıt ve petroldü. Şimdi ise petrolün tahtını sarsan şey nadir toprak elementleri oldu. Dünyada önümüzdeki dönemde savaşların olduğuna şahit olabiliriz ve şuan da da şahit oluyoruz. Ukrayna ile ilgili iki konunun göze çarptığını vurgulayan Yakınca, "Ukrayna dünyanın tahıl ambarıdır. Dünya Ukrayna'nın gıda tedarik zincirinden çıkmasıyla krize sürüklendi. Türkiye'nin öncülüğünde Tahıl Koridoru Anlaşması ile çözüme ulaşılmıştı. Ukrayna için diğer önemli konu ise nadir toprak elementleridir. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili 'Ruslar yerin üstünü, ABD ise yerin altını aldı' tabiri söyleniyor. Ukrayna'nın üst kısmı Rusya'nın ele geçirdiği 4 vilayet, altı ise nadir toprak elementleridir." ifadelerini kullandı.
"LİTYUM HAYATİ ÖNEME SAHİP BİR ELEMENTTİR"
20 yıl önce nadir toprak elementlerinin dünyada kullanılabilecek teknolojilerin olmadığını ve işlenememesinin sebebiyle tercih edilmediğini vurgulayan Gaffar Yakınca, "Malzeme bilimi, kimya ve fizik bilimi günümüzde çok ilerlediği için nadir toprak elementlerinin önemi arttı. Örneğin cep telefonlarının bataryaları ve donanımları nadir toprak elementlerine ihtiyaç duyuluyor. Kobalt, eskiden de biliniyordu fakat yeni kullanım alanları ortaya çıktı. Kobalt, titanyum, lityum, grafit ve nikel Ukrayna'nın önemli madenlerindendir. Kobalt, bataryalarda kullanılıyor. Elektrikli araç sanayiinde çok kritik bir elementtir. Lityum elementi de pil ile çalışan bütün aygıtlarda akıllı telefonlar, elektrikli araçlar ve bataryalarda kullanılarak hayati bir anlam ifade ediyor." dedi.
"UKRAYNA'DA LİTYUM ELEMENTİ ÇIKARMAK MALİYET AÇISINDAN DÜŞÜKTÜR"
Ukrayna, lityum rezervi bakımından dünyanın 3'ncü sırasında. Lityum madenini çıkarmak çevre açısından zararlı bir iştir ve çok büyük yatırımların yapılması lazım. Lityum'un ayrıştırılması genellikle ciddi bir sorundur fakat Ukrayna'da lityum yerde açıkça görünür vaziyette ve ulaşımı çok kolaydır. Arabistan'da nasıl petrol zenginidir aynı durum Ukrayna için de geçerlidir. Rus işgali olan toprakların önemli bölümü barış anlaşması sağlanırsa ABD-Rusya ile bir özel anlaşma yapacaktır. Ukrayna lityum bakımından dünyada çıkarılması en düşük maliyete sahip elementtir. Kobalt ve lityum gelecek teknolojiler açısında vazgeçilemez ve çok pahalı olan elementlerdir. Lityum dünyada hayati önemi bulunan bir elementtir ve uçak, tıp aletleri, micro çipler gibi birçok alanda kullanılır." ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA ELEMENTLERİ KULLANABİLSE BAMBAŞKA BİR ÜLKE HALİNE GELİR"
Ukrayna'da nadir toprak elementlerin ciddi bir maddi kaynak oluşturduğunu belirten Gaffar Yakınca, savaşın başlama nedenlerinden birinin de bu elementlerden kaynaklandığını vurguladı. Yakınca, "Ukrayna'da nadir toprak elementleri 4-5 trilyon dolarlık bir ekonomik hacme sahip. Nadir toprak rezervlerinin onda biri Ukrayna halkına gitmiş olsa ülke şuan Ukrayna bambaşka bir ülkeye dönüşür. Ukrayna'daki savaşta masum çocuklar ölüyor. Ülkeleri savaşa sürenler ise nadir toprak elementlerine el koyuyor." ifadelerini kullandı.
"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ KULLANAMAYAN ÜLKEDE BİRÇOK ÜRETİM SEKTEYE UĞRAR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2022 yılında dünyadaki nadir topraklar elementler rezervlerini açıklamasının ardından Rusya'nın kendine en yakın ülke olan Ukrayna'nın ciddi bir rezervinin bulunması üzerine Ukrayna'ya el koymak istediğini belirtti. Gökçe; "Rusya, Ukrayna'nın zengin nadir toprak elementlerinin bulunmasıyla ve dünyanın gelişen teknolojilerin gerektirdiği ürünler nadir toprak elementlerinin kullanımını zorunlu hale getiriyor. Bu elementlerin üretilmesinin zorunludur ve bu madenlerin sürdürülebilir olmaması bir ülkeyi küresel güç olması bir adım geriye götürür. Gelişen çağda bu elementleri kullanmayan ülkeler birçok üretim sekteye uğrar. Örneğin akıllı telefonları üretmek için lityum madenin yoksa kaynak sağlayamazsanız şirketler iflas eder. Ülkenin madeni yoksa başka bir ülke ile ikili anlaşma sağlanarak, ekonomik yaptırımlarla ya da silah zoruyla alarak farklı yöntemlerle ele geçirir. " dedi.
"BRICS ÜLKELERİ NADİR TOPRAK ELEMENTİ VE TİCARETİ AÇISINDAN GÜÇLÜDÜR"
Ali Fuat Gökçe, Trump'ın ABD coğrafyasına en yakın ülkelerden birtakım anlaşmalar, yaptırımlar ya da baskı gibi yöntemlerle nadir toprak elementlerini ele geçirmek istediği ve BRICS ülkelerinin nadir toprak elementi ve ticaret bakımından güçlü olduğunu belirtti.
Gökçe; "Trump geçtiğimiz günlerde 'Dünya savaşında doların güçsüz kalmasını istenmeyiz' demişti. Bu çok önemli bir sözdür. Dolar nasıl güçlü kalır? Dünya ticaretinde sahnede kalabilmesi için. Sahnede kalabilmesi içinde devasa ekonomilerin dolar kullanabilmesi ile mümkün olur. Bu ülkelerin dolar kullanmama ihtimali de var ve bu ülkeler BRICS ülkeleridir. BRICS ülkeleri nadir toprak elementi sahibidir ve ticaret düzeyinde de ABD için güvenlik tehditidir." dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILIN JEOPOLİTİK OYUNLAR OYNANIYOR"
Gazeteci Bülent Erandaç Beyaz Saray'da gerçekleşen Zelenskiy ve Avrupalı liderler zirvesinde Trump'ın,'Avrupa ile Ukrayna'nın güvenliği için beraber hareket edeceğiz' sözlerini hatırlatarak nadir toprak elementlerinde ABD'nin Ukrayna ile anlaşmasında güvenlik açısından kaygılı olduğunu belirtti.
"ABD, Ukrayna ile yaptığı nadir toprak elementleri anlaşmasında ABD'li şirketlerin bölgede çalışacağını belirtmişti. Rusya ve ABD'nin ortaklığı Ukrayna'daki nadir toprak elementleri üzerinden önemlidir. Trump'ın elementler için Ukrayna'ya şirketleri sokması ABD'nin güvenliği açısından önemlidir. Dünkü görüşmede de Avrupalı liderlerle güvenlik üzerinden durmasının sebebi budur. Trump'ın ya da diğer liderlerin derdi Ukrayna değil. Doğrudan doğruya önümüzdeki yüzyılın jeopolitik oyunları nadir toprak elementleri üzerinden oynanıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Araştırmalarla desteklendi: Kahveyi bu saatte içen daha mutlu
- Bir günde 2.000 deprem oldu! Orası patlamanın eşiğine geldi
- 2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig'de maçlara nasıl girilecek?
- ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?
- Kişilik testi: Tatlı mı tuzlu mu? Atıştırmalık tercihin kim olduğunu anlatıyor!
- İbn-i Sina'nın vücudu temizleyen 10 bitkisel sırrı!
- Müge Anlı ve Tatlı Sert YENİ SEZON TARİHİ 2025-2026 | Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI TC İLE KURA SONUÇ SORGULAMA 2025 | MSB 3.097 işçi alımı sınavları ne zaman?
- TÜİK Türkiye’nin sosyoekonomik haritasını açıkladı: Refah düzeyi en yüksek iller hangisi oldu? O il ve ilçe zirvede!
- Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? Filenin sultanları E grubu maç takvimi 2025
- Uzmanlar açıkladı: 3 diş sarımsakla gelen 10 mucizevi etki
- Araç sahipleri dikkat: Kamera ve takip sistemi zorunluluğu başladı mı? Hangi araçlar etkileniyor?