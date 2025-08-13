İran'dan "Suyumuz bitti" açıklamasına Netanyahu'dan skandal gönderme | Dünya'da su savaşları kapıda mı?
İran'da yıllardır devam eden su krizinin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan halkına itirafta bulunarak ülkesinde suyun kalmadığını belirtti. Pezeşkiyan halka hitabında 'Suyumuz yok. Ayağımızın altında da yok, barajın arkasında da yok. Söyleyin bana ne yapayım?' dedi. Pezeşkiyan'ın o sözlerinin ardından katil İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran halkına videolu mesaj göndererek 'İran'da rejimi devirin ve suyumuzu paylaşalım' dedi. Netanyahu'nun yalanlarla dolu söylemlerinin ardından akıllara Orta Doğu'da su kaynaklarını işgal etmesi gelirken uzman isimler A Haber'de Memleket Meselesi programında dünya üzerindeki su krizlerini değerlendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine yaptığı konuşmada İran'da yaşanan su krizinin ciddi boyuta ulaştığını belirterek "Artık suyumuz kalmadı." dedi. Pezeşkiyan, "Tahran, Karaj, Kazvin'i ve tüm çevresini takviye edemeyiz ve etmemeliyiz. Suyumuz yok. Ayağımızın altında da yok, barajın arkasında da yok. Söyleyin bana ne yapayım? Biri gelsin bana ne yapmam gerektiğini söylesin." ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan'ın o açıklamaların ardından terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran halkına videolu mesaj göndererek "Rejimi devirin ve suyumuzu beraber paylaşalım" diyerek çağrıda bulundu. Netanyahu'nun yalanlarla dolu mesajında ise önünde sürahi ve su bardağının olması dikkat çekti. Bebek katili Netanyahu açıklamalarında; "Ülkeniz (İran) özgürlüğe kavuştuğu anda İsrail'in en iyi su uzmanları en son teknoloji ve bilgi birikimiyle İran'ın her şehrine akın edecek. İran'ın suyu geri dönüştürmesine ve suyu tuzdan arındırmasına yardımcı olacağız." dedi.
Skandal rejim çağrısının ardından akıllara Netanyahu'nun 2018 yılında yine İran'a benzer bir açıklama yaparak su içtiği görüntüler geldi. İran'ın su krizi yaşamasının ardından dünyada su savaşları mı başlayacak? İsrail İran'a yönelik verdiği mesajın ardından gözler Siyonist rejiminin işgal ettiği su kaynakları gelirken A Haber'de Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi'ne katılan uzman isimler süreci ve dünyayı bekleyen su krizini değerlendirdi.
"İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİNDEKİ İŞGALİNİN SEBEBİ SU KAYNAKLARI"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun su üzerinden İran'a yaptığı rejim devirme çağrısının ardında terör devletinin Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde su kaynakları nedeniyle bulunduğunu ifade ederek "İsrail Golan Tepeleri üzerinde bir politika geliştiriyor. Suriye sınırındaki Golan'da su nedeniyle işgalini sürdürüyor. İlki su ikincisi ise Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın kontrolü altındaki topraklarda da su yatakları var. İsrail'in bu bölgeye göz dikerek yerleşimcileri koymaları İran halkını mevcut yönetime karşı harekete geçirmek ve strateji geliştirmek için yapılan adımdan başka bir şey değil." dedi.
"SU KRİZİ GELECEK YILLARDA DAHA ÇOK ARTACAK"
İran'da Tahran'dan Şiraz'a kadar çöl olduğunu belirten Gökçe; "İran'da ciddi oranda su sıkıntısı var. Hatta sadece İran için değil bu coğrafyanın tamamındaki tüm ülkeler için su krizi durumu mevcut. Gelecek yıllarda kuraklık durumu daha fazla olacaktır. Yağışların azalması ve ormanların yanması da su krizini tetikliyor. Her yanan orman su krizini tetikleyen bir adım olarak değerlendirmek lazım. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu açıklamasını kullanarak Netanyahu'nun su içerek mesaj vermesi oldukça komik bir durum. İran halkı işin ucunda Netanyahu olduğu sürece su krizi nedeniyle ayaklanma ya da toplumsal hareketlere girişmez." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL KENDİNE AİT OLMAYAN SULARA ÇÖKTÜ"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, İsrail'in İran'a yaptığı açıklamalarında inandırıcılığının olmadığını ve İsrail'in İran'a kıyasla daha fazla su ihtiyacı olduğunu belirterek çevredeki ülkelerin su kaynaklarına çöktüğünü ifade etti. Ülger," İsrail 3. savaşta Gazze, Batı Şeria, Lübnan'ın güneyi ve Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Golan Tepeleri İsrail'in su ihtiyacının 3'te 1'ini karşılıyor. Netanyahu iki sebepten Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceğini sonuna kadar direneceğini ve fiili işgali kabul ettirme yönünde baskı kuracağını düşünüyorum. İsrail'in agresif dış politika izlemesinin sebebi ise kendisi için hayati öneme sahip olan su kaynaklarını korumak." dedi.
"SURİYE AYAĞA KALKARSA İSRAİL ELİNDEKİ KAYNAKLARI KAYBEDEBİLİR"
İsrail'in İran'a düzenlediği 12 gün süren savaşın asıl amacının hükümet devirmek yönünde olduğunu ve su krizi açıklamalarıyla bu emellerini gerçekleştirmek için Netanyahu'nun fırsat kolladığını belirten Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "İsrail'in Orta Doğu'da tüm müslüman ülkelere saldırı düzenlemesinin uluslararası kurallarla alakası kalmadığı için İsrail içerisinde çıkan çatlak seslerin arttığı bir durum oluştu. Golan, Batı Şeria ve Gazze'nin su kaynaklarına göz diken İsrail, İran'a denizden su elde ediyoruz. Siz İran'dan özgürleşin biz size su veririz diyen kişi büyük ihtimalle yakında Suriye ayağa kalkarsa Batı Şeria'da ve Gazze'deki kaynaklarını kaybedebilir. Suriye'nin ayağa kalması durumunda İsrail'e Golan Tepeleri'nden çekilmesini istediğinde İsrail Türkiye'ye bana su verin diye yalvaracak." dedi.
"İSRAİL'İN TÜRKİYE SINIRINA KADAR UZANAN KANAL PLANI VAR"
Gazeteci Bülent Erandaç ise İsrail'in su kaynaklarına çökme planının çok kapsamlı ve Orta Doğu başta olmak üzere Türkiye'ye kadar uzanan hain planların olduğuna dikkat çekerek; "İsrail 2 yıl içerisinde Golan Tepeleri'nde bulunan Celile Denizi /Teberiye Göl ve Litani Nehri arasına kadar sınır yaptı. Önümüzdeki dönemde bu sınırı koparacak. Bu planların arkasında hep su var. Burada önemli olan bir diğer olay ise İsrail, Ürdün'de Arz-ı Mevut içerisinde Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar Akabe Körfezi üzerinden kanal açarak oradan Gazze'ye çıkacak. Süveyş'e paralel Gazze'ye kanal planının dosyalarda olduğu görülüyor. Davut Koridoru ile Türkiye'nin Ebu Kemal üzerinden Süveyda'ya ve Deylizor bölgesinden Kamışlı Sınır Kapısı'na kadar uzanan bir plan var. Bu planlar İsrail'in raflarında durur ve revize edilir." dedi.
