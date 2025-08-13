İran'dan "Suyumuz bitti" açıklamasına Netanyahu'dan skandal gönderme | Dünya'da su savaşları kapıda mı?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine yaptığı konuşmada İran'da yaşanan su krizinin ciddi boyuta ulaştığını belirterek "Artık suyumuz kalmadı." dedi. Pezeşkiyan, "Tahran, Karaj, Kazvin'i ve tüm çevresini takviye edemeyiz ve etmemeliyiz. Suyumuz yok. Ayağımızın altında da yok, barajın arkasında da yok. Söyleyin bana ne yapayım? Biri gelsin bana ne yapmam gerektiğini söylesin." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'ın o açıklamaların ardından terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran halkına videolu mesaj göndererek "Rejimi devirin ve suyumuzu beraber paylaşalım" diyerek çağrıda bulundu. Netanyahu'nun yalanlarla dolu mesajında ise önünde sürahi ve su bardağının olması dikkat çekti. Bebek katili Netanyahu açıklamalarında; "Ülkeniz (İran) özgürlüğe kavuştuğu anda İsrail'in en iyi su uzmanları en son teknoloji ve bilgi birikimiyle İran'ın her şehrine akın edecek. İran'ın suyu geri dönüştürmesine ve suyu tuzdan arındırmasına yardımcı olacağız." dedi.

Skandal rejim çağrısının ardından akıllara Netanyahu'nun 2018 yılında yine İran'a benzer bir açıklama yaparak su içtiği görüntüler geldi. İran'ın su krizi yaşamasının ardından dünyada su savaşları mı başlayacak? İsrail İran'a yönelik verdiği mesajın ardından gözler Siyonist rejiminin işgal ettiği su kaynakları gelirken A Haber'de Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi'ne katılan uzman isimler süreci ve dünyayı bekleyen su krizini değerlendirdi.