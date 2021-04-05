Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"126 EMEKLİ DİPLOMATTA BENZER BİR BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI"

126 emekli büyükelçinin geçmişte 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine benzer bir açıklama yaptığını ve bu kadar gündeme olmadığını ifade eden Feyzioğlu, bunun nedenini şöyle açıkladı; "Çünkü emekli ya da muvazzaf diplomatlar birliği ülkemizde darbe yapmadı ve girişiminde bulunmadı. Buradaki sorun içerikten önce 104 emekli de olsa amiralin bir araya gelip açıklama yapmaları." ifadelerini kullandı.

MONTRÖ'DEN ÇEKİLMEK MÜMKÜN MÜ?

Bu skandal bildirinin altına imza atan amirallerin arasında FETÖ'nün kumpaslarına maruz kalanların, vatanseverlerin de olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Bu amiraller Mustafa Şentop'un açıklamalarını dinlemeden kulaktan dolma sözlerle birden hiddete kapılmışlar. Meclis Başkanımızın açıklaması hatırlatmak istiyorum. Bir gazetecinin sorusu üzerine 'Cumhurbaşkanı kararıyla Montrö'den çekilmek mümkün mü?' sorusuna Şentop, 'Hukuken teknik olarak mümkün ama muhtemel değildir. Teknik olarak yeteri kadar maya bulabilirseniz, Marmara Denizi'nden yoğurtta yapabilirsiniz' diyerek Montrö'den çekilme ihtimalini bu kadar gayr-ı ciddi bir şekilde yanıtılıyor. Çekilmenin akla bile getirilmesinin ne kadar lüzumsuz olduğunu ifade ediyor.

MONTRÖ'YÜ TARTIŞMAYI KİM AÇTI?

104 emekli amiral yayınladığı skandal bildirideki 'Montrö tartışmaya açılmamalıdır' ifadesine vurgu yapan Feyzioğlu, "Şentop, Montrö'yü tartışmaya açmadı ki! Açan kendileri. Şentop, 'Montrö'yü tartışmaya açmak, Marmara Denizi'nden yoğurt yapmaya benzer' diyerek ne kadar anlamsız olduğu vurgusunu yaptı.

AÇIKLAMA MUVAZZAF BİR GRUPLA BAĞLANTILI OLABİLİR Mİ?

Darbe imalı bildirinin muvazzaf bir ekiple bağlantılı olabilme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, "Bunun birilerini cesaretlendirmek ve harekete geçirmeyi amaçlar mı? İçlerinde tanıdığım isimler var. Bunlar gerçekten büyük bedeller ödeyerek vatanı korumak için mücadele etmişlerdir, geçmiş hizmetlerini göz önünde almaya davet ediyorum. Konunun tüm bağlantılarıyla araştırılacağından emin olmaya davet ediyorum." dedi.

Türkiye'de demokrasinin askeri darbeler, bildiriler ve muhtıralardan büyük yara aldığını ifade eden Feyzioğlu, "Aydın, demokrat insanların bu kaygıyı gözetmesi lazım." dedi.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE MONTRÖ TEKLİFİ



Rusya'nın 1937-38 yılları arasında Montrö Boğazlar Sözleşmesinin iptali için yaptığı teklifi yaşanan bu gelişme sonrası yenilediğini hatırlatan Feyzioğlu; 'Rusya, gelin bu sözleşmeyi kaldıralım Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında yeni bir anlaşma imzalayalım.' teklifini yaptı. Türkiye'de tartışılmayan bir konuyu ülkenin temel gündem maddesi gibi öne sürdüler. 104 emekli amiral 'Montrö'yü tartışmayız' derseniz, Montrö'nün tartışılmasına sebep olursunuz. Aklım almıyor. Darbe çağrışımı yapan bu tip bildirilerden her zaman uzak durmak lazım" ifadelerini kullandı.