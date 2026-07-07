Otomobilde tercih değişti: SUV pazarı büyürken sedan neden geriliyor?

Türkiye'de otomobil satın alma alışkanlıkları son yılların en büyük değişimlerinden birini yaşıyor. Uzun yıllar pazarın en güçlü gövde tipi olan sedan modeller, yerini giderek daha fazla tercih edilen SUV ve Crossover araçlara bırakıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, 2026 yılının ilk yarısında yaşanan değişimin artık geçici bir eğilim olmaktan çıktığını ve pazarın yeni yönünü belirlediğini ortaya koyuyor.

ODMD verilerine göre SUV ve Crossover modeller, Türkiye otomobil pazarında en fazla tercih edilen gövde tipi konumuna yükseldi. Bu değişim, üreticilerin ürün planlarını da doğrudan etkiliyor. Birçok marka küresel pazarda sedan modellerini azaltırken yatırımlarını SUV ailesine yönlendiriyor.

Veriler, otomobil pazarındaki dönüşümün boyutunu açık şekilde ortaya koyuyor. Yaklaşık 10 yıl önce satılan her iki otomobilden biri sedan gövde tipindeyken, bugün tablo tamamen farklı.

ODMD verilerine göre SUV ve Crossover modeller pazarın lideri oldu. (Fotoğraf: A Haber)

Sedan otomobillerin pazar payı 2026'nın ilk yarısında yüzde 20'nin altına düştü. (Fotoğraf: AA)

TÜKETİCİ NEDEN SUV TERCİH EDİYOR?

Otomobil seçiminde artık yalnızca tasarım ya da marka belirleyici olmuyor. Günlük kullanım kolaylığı ve aile ihtiyaçları da tercihleri önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle çocuklu aileler için geniş bagaj hacmi, yüksek tavan yapısı ve daha ferah iç mekan sunan SUV modeller öne çıkıyor. Bebek arabası, valiz veya büyük eşyaların yüklenmesini kolaylaştıran geniş bagaj açıklığı da kullanıcıların kararında etkili oluyor.

Bir diğer önemli değişim ise fiyatlarda yaşandı. Geçmişte aynı sınıftaki bir sedana göre daha yüksek fiyatla satılan SUV modeller, B-SUV ve C-SUV segmentlerinin büyümesiyle daha ulaşılabilir hale geldi. Böylece iki gövde tipi arasındaki fiyat farkı önemli ölçüde azaldı.

Şehir içindeki yüksek kasisler, bozuk yollar ve kaldırımlar da sürücülerin tercihini etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Yerden yüksek yapısı ve yüksek oturma pozisyonu, birçok kullanıcıya daha rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.