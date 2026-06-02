D1 ehliyet hangi araçları kapsar? D1 sınıfı sürücü belgesi ne işe yarar?
Minibüs, servis aracı ve çeşitli yolcu taşıma araçlarını kullanmak isteyen sürücülerin sahip olması gereken belgelerden biri D1 sınıfı ehliyettir. Özellikle okul servisi, personel taşımacılığı ve turizm sektöründe çalışan sürücüler için önemli olan bu ehliyet türü, belirli şartların yerine getirilmesiyle alınabiliyor. Peki D1 ehliyet nedir, hangi araçları kullanabilir ve nasıl alınır?
D1 ehliyet, en fazla 16 yolcu kapasiteli minibüs, okul servisi ve personel taşıma araçlarını kullanma yetkisi veren sürücü belgesi sınıfıdır. En az 21 yaşında olan, B sınıfı ehliyet sahibi ve gerekli sağlık şartlarını karşılayan adaylar bu ehliyete başvurabiliyor. Özellikle servis taşımacılığı, turizm ve transfer hizmetlerinde çalışmak isteyenlerin tercih ettiği D1 ehliyetiyle ilgili şartlar, kullanım alanları ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar araştırılıyor.
D1 EHLİYET NEDİR?
D1 ehliyeti, sürücülere belirli yolcu kapasitesine sahip minibüsleri kullanma yetkisi veren sürücü belgesi sınıfıdır. Bu belge özellikle profesyonel yolcu taşımacılığında görev yapan kişiler tarafından tercih edilmektedir.
D1 EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİR?
D1 ehliyet sahiplerinin kullanabileceği araçlar aşağıdaki tabloda yer alıyor:
|Araç Türü
|Kullanım Yetkisi
|16+1 minibüs
|✔
|Okul servisi
|✔
|Personel servisi
|✔
|Turizm minibüsü
|✔
|VIP transfer araçları
|✔
|Büyük otobüs
|✘
D1 ehliyeti en fazla 16 yolcu taşıma kapasitesine sahip araçlarda geçerlidir.
D1 EHLİYET ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuru yapacak adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:
|Şart
|Detay
|Yaş sınırı
|En az 21 yaş
|Ön şart
|B sınıfı ehliyet sahibi olmak
|Eğitim durumu
|En az ilkokul mezunu olmak
|Sağlık raporu
|Sürücü olur raporu almak
|Adli sicil
|Engel teşkil edecek kayıt bulunmaması
|Psikoteknik
|Ticari taşımacılıkta gerekli olabilir
D1 EHLİYET NASIL ALINIR?
D1 ehliyet süreci teorik ve uygulamalı eğitimlerden oluşuyor.
Adayların izlemesi gereken süreç şu şekilde ilerliyor:
- Yetkili sürücü kursuna kayıt yaptırmak
- Trafik, ilk yardım ve motor eğitimlerini tamamlamak
- Yazılı sınavda başarılı olmak
- Direksiyon eğitimlerini almak
- Direksiyon sınavını geçmek
- Ehliyet başvurusunu tamamlamak
Süreç boyunca adaylar yalnızca araç kullanmayı değil, yolcu güvenliği ve trafik yönetimi konusunda da eğitim alıyor.
D1 VE D EHLİYET ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Bu iki ehliyet sınıfı sık sık karıştırılıyor.
|Özellik
|D1 Ehliyet
|D Ehliyet
|Araç tipi
|Minibüs
|Otobüs
|Yolcu kapasitesi
|En fazla 16+1
|16 kişiden fazla
|Kullanım alanı
|Servis, transfer, turizm
|Şehirlerarası ve toplu taşıma
|Kapsam
|Daha sınırlı
|Daha geniş
D1 EHLİYET KAÇ YIL GEÇERLİ?
D1 sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçerlidir. Süre sonunda yenileme işlemi yapılması gerekir.
EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR
D1 ehliyet kaç yaşında alınır?
D1 ehliyet almak için en az 21 yaşında olmak gerekir.
D1 ehliyetle kaç kişilik araç kullanılabilir?
En fazla 16 yolcu ve 1 sürücü kapasiteli minibüsler kullanılabilir.
D1 ehliyetle otobüs kullanılabilir mi?
Hayır. Otobüs kullanabilmek için D sınıfı ehliyet gereklidir.
D1 ehliyet hangi mesleklerde kullanılır?
Okul servisi şoförlüğü, personel taşımacılığı, turizm taşımacılığı ve VIP transfer hizmetlerinde kullanılabilir.