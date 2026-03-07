TOGG T10X sahipleri için beklenen yenilik! Artık servise gitmenize gerek yok

Togg, T10X modeli için yeni TruOS yazılım güncellemesini duyurdu. Araçlar servise gitmeden OTA yöntemiyle güncellenecek. Yeni sürümle birlikte sistem hızı artacak, dokunmatik ekran tepkileri iyileşecek ve kullanıcı ara yüzü yenilenecek.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, T10X kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir yazılım güncellemesini duyurdu. Şirket tarafından geliştirilen yeni TruOS sürümünün araçlara uzaktan güncelleme yöntemiyle gönderileceği açıklandı.

TOGG (X)

⚙️ GÜNCELLEME UZAKTAN YÜKLENECEK

Yeni TruOS sürümü araç sahiplerine servise gitmeye gerek kalmadan ulaştırılacak. Güncelleme, Over-the-Air yani OTA yöntemiyle doğrudan araç sistemlerine yüklenecek.

Bu yöntem sayesinde kullanıcılar yazılım güncellemesini araçlarını kullanmaya devam ederken kolayca alabilecek. Böylece servis randevusu ya da fiziksel müdahale gerekmeyecek.

TOGG (X)

🚀 SİSTEM PERFORMANSI ARTACAK

Yeni yazılımın en dikkat çeken değişikliklerinden biri sistem performansındaki iyileştirmeler olacak. Güncellemeyle birlikte araç içi sistemin daha hızlı çalışacağı belirtiliyor. Dokunmatik ekran tepkilerinin daha akıcı hale gelmesi ve uygulamalar arasında geçişlerin hızlanması hedefleniyor. Ayrıca arka planda yapılan optimizasyonlarla sistemin daha stabil ve verimli çalışması sağlanacak.

Kaynak: AA

🎛️ KULLANICI ARA YÜZÜ YENİLENİYOR

TruOS güncellemesi yalnızca performans iyileştirmeleriyle sınırlı kalmayacak. Araç içi kullanıcı arayüzünde de önemli değişiklikler yapılacak. Yeni tasarımın sürücülere daha akıcı bir kullanım deneyimi sunması amaçlanıyor. Menülerin daha anlaşılır hale getirilmesi ve ekran kullanımının daha pratik olması hedefleniyor.

TOGG (X)

📡 GÜNCELLEME ÜÇ AY İÇİNDE DAĞITILACAK

Togg yetkilileri, yeni TruOS güncellemesinin tüm araçlara aynı anda gönderilmeyeceğini açıkladı. Güncelleme süreci kademeli olarak gerçekleştirilecek. Araç teslimat sırasına göre planlanan dağıtımın önümüzdeki üç ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Böylece T10X kullanıcılarının tamamı yeni yazılıma aşamalı şekilde erişebilecek.

Elektrikli otomobil pazarında rekabet artarken, üreticiler donanım kadar yazılım güncellemelerine de önem veriyor. Bu güncellemeler araçların kullanım deneyimini sürekli geliştiren önemli bir unsur olarak görülüyor.