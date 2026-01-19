Elektrikli otomobiller için şarj altyapısı büyüyor
Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 38 bin 808 oldu. EPDK verilerine göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü yüzde 4,4 artışla 2 bin 913 megavata yükseldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2025 Aralık'a ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, aralıkta önceki aya göre yüzde 4,4 artışla 2 bin 913 megavata yükseldi.
Aralıkta şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 58 milyon 238 bin 20 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 59,1'ine denk gelen 34 milyon 422 bin 313 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken, geri kalan 23 milyon 815 bin 711 kilovatsaatlik tüketim diğer istasyonlardan sağlandı.
Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.