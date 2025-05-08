Toyota Corolla Cross Hybrid’in yenilenen versiyonunu tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güncellenmiş tasarımıyla dikkat çeken Yeni Corolla Cross Hybrid, 2025'in ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak.



Yeni modelle birlikte Toyota, SUV ürün gamını genişleterek Land Cruiser Prado, RAV4 Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Yaris Cross Hybrid modellerine bir yenisini daha ekleyecek.



Corolla Cross Hybrid, Toyota'nın beşinci nesil hibrit sistemi ve T-Mate güvenlik teknolojileriyle donatıldı. Yeni model, yüksek pratiklik ve konfor sunarken üst düzey kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik özelliklerini koruyor.



Modelin dış tasarımında petek desenli yeni ön panjur ve aerodinamik performansı artıran arka far tasarımı öne çıkıyor. Adaptif Uzun Hüzmeli Far teknolojisiyle daha iyi görüş sağlanırken, arka bölümdeki yeni Corolla Cross yazısı ve 18 inç alaşım jantlar güçlü bir görünüm sunuyor.



STANDART TOYOTA T-MATE GÜVENLİK PAKETİ



Yeni Corolla Cross Hybrid'in ferah kabini, modern ve yenilenmiş tasarımıyla dikkati çekiyor.



Modelde, 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi öne çıkıyor. Geliştirilmiş ambiyans aydınlatmasının yanı sıra ısıtma özellikli direksiyon ve ön koltuklar da konforu en üst düzeye çıkarıyor.



Toyota'nın çok yönlü SUV modeli Yeni Corolla Cross Hybrid, 140 beygir (HP) güç üreten hibrit motorla sunulacak. 1.8 litrelik hibrit motor, yüksek verimlilik ve yüksek performans arasında ideal dengesiyle öne çıkıyor.



Sınıfının en gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olan Corolla Cross Hybrid modelinde Toyota T-Mate güvenlik paketi de standart olarak yer alıyor. Bu paketin içerisinde üçüncü nesil Toyota Safety Sense teknolojisi ile gelişmiş sürüş destek sistemleri entegre edildi.