2024 Model Sıfır Chery Mart ayı zamlı fiyatları: Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada yeni fiyat listesi
Chery, beklenen mart ayı fiyat listesini açıkladı. SUV araç piyasasında rekabeti artıran firma, hem 2024 model sıfır araç modelleri ile hayranlarının karşısına çıkıyor. İşte Chery 2024 model sıfır araç fiyat listesi….
Chery, mart ayı için güncel fiyat listesini duyurdu ve 2024 model sıfır araç modellerini satışa sunmaya başladı. Çinli otomobil üreticisi, rekabetçi fiyatlarıyla piyasada güçlü bir konumda yer alıyor. Firmanın uygun fiyat politikası, otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeni fiyat listesinden 2024 model sıfır araç modellerine bazı paketler ile kısıtlı kalmak koşulu ile 20 bin TL zam uyguladı. İşte 2024 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin güncel fiyat listesi
CHERY 2024 SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN MART AYI FİYAT LİSTESİ
2024 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi
Luxury: 1.563.000 TL
Excellent: 1.693.000 TL
Avantgarde: 1.813.000 TL
2024 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi
Comfort: 1.298.000 TL
Luxury: 1.423.000 TL
Excellent: 1.523.000 TL
Avantgarde: 1.623.000 TL
2024 Model Omada 5 Fiyat Listesi
Comfort: 1.283.000 TL
Luxury: 1.373.000 TL
Excellent: 1.473.000 TL
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