Tamircilere Kabus Olan 5 Dayanıklı Otomobil! BMW, Mercedes ve Volvo’yu Geride Bıraktı! Alanları yolda bırakmıyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nden CarMD araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre, araç dayanıklılığı ve kalitesi en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en az arızalanan araç markaları belirlendi. İşte araştırmaya göre dünyanın en az arızalanan araç markaları….
Araç satın alanların en dikkat ettiği kriterlerinin başında uygun fiyat ve düşük yakıt performansı geliyor. Lakin bu kriterler haricinde bir temel başlık daha var ki araç ekonomisine aracı satın aldıktan sonra yansıyor. Bu kriter aracın malzeme kalitesini ve dayanıklılığını gözler önüne seriyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nden CarMD araştırma şirketi herkesin merak ettiği o araştırmayı yaptı ve sonuçları listeledi. Araştırma neticesinde en az arıza yapan araç markaları ortaya çıktı. İşte liste…
EN AZ ARIZA YAPAN ARAÇ MARKALARI BELLİ OLDU!
4) Hyundai
5) Honda
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