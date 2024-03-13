Tamircilere Kabus Olan 5 Dayanıklı Otomobil! BMW, Mercedes ve Volvo’yu Geride Bıraktı! Alanları yolda bırakmıyor

Araç satın alanların en dikkat ettiği kriterlerinin başında uygun fiyat ve düşük yakıt performansı geliyor. Lakin bu kriterler haricinde bir temel başlık daha var ki araç ekonomisine aracı satın aldıktan sonra yansıyor. Bu kriter aracın malzeme kalitesini ve dayanıklılığını gözler önüne seriyor.