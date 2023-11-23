ÖTV düzenlemesi fiyatları 500 bin TL düşürdü! Yüzde 40’tan yüzde 10’luk ÖTV dilimine düşen ve yüzde 10’lık dilimden satılan elektrikli araç modelleri ve fiyatları

ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte bazı elektrikli araç modellerinin fiyatı yükselirken bazı modellerde de indirim uygulandı. Hyundai ve Subaru yeni düzenleme ile birlikte iki modeli için 500 bin TL indirim uyguladı. ÖTV dilimi yüzde 40'tan yüzde 10'a düşen araçlar için otomotiv devleri Kasım ayı fiyat listesini yeniledi ve yeniden paylaştı. İşte ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatı düşen modeller ve yüzde 10'lık dilimde kalan elektrikli araçların fiyatları…

YENİ ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİNDE NE DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile elektrikli araçların ÖTV matrahları güncellendi. Yeni hayata geçirilecek uygulama ise şu şekilde: