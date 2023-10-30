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Az yakan dizel araçların yerini aldı! 2023 yılında düşük yakıt tüketimi ile akıllara yer eden benzinli araç modelleri

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Az yakan dizel araçların yerini aldı! 2023 yılında düşük yakıt tüketimi ile akıllara yer eden benzinli araç modelleri

Yakıt tüketimi konusunda benzinli araç modelleri, dizel araç modellerini geride bırakacak aşamaya geldi. Bu durum yakıt tasarrufu nedeni ile tercih edilen dizel araçların yerini adım adım benzinli araçlara bırakmasına neden oldu. İşte 2023 yılının en düşük yakıt tüketimine sahip benzinli araç modelleri….

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