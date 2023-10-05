Dacia Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını yeniden güncelledi! İşte 2023 Model Dacia Duster, Spring, Sandero Stepway, Jogger güncel fiyatları

Dacia sıfır araç modelleri için merakla bellenen Ekim ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Eylül ayı fiyat listesinde sıfır araç modellerine zam uygulamayan otomotiv devi, 2 Ekim tarihinde açıkladığı yeni fiyat listesinde de aynı fiyatlardan satışa devam edeceğini açıkladı. Buna ek olarak firma kampanya listesinde de yeniden düzenlemeye gidiyor. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger yeni fiyat listesi.

DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ EKİM FİYAT LİSTESİ