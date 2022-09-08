Otomobil sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

"ARACIN BAŞINDA DURUN"

Balcı, "Orijinal parçanın da mutlaka resimlerini isteyin hatta imkânınız varsa aracınızın başında durarak işlemlerin yapılmasını izleyin. Ne kadar tavsiyeyle gitmiş olsanız bile ustanın nasıl çalıştığını görmeniz açısından, içiniz rahat etmesi için başınızda durmanızı tavsiye ederim." ifadelerine yer verdi.

Usta Necdet Balcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu orijinal bir yağ filtresi bu da muadil bir yağ filtresi. Bunları usta çeker yerine taktıktan sonra resmini atar whatsapp'tan kafalarda soru işareti kalmamış olur."

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