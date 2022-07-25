Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2 arttı

PAZAR 10 YILLIK ORTALAMALARIN YÜZDE 3 ÜZERİNE ÇIKTI

Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 9 daralarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 10 daraldı ve 278 bin 282 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam pazar yüzde 3, otomobil pazarı yüzde 4 arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 10 yükselirken, hafif ticari araç pazarı geçen yıla paralel gerçekleşti. Bu dönemde yerli araç payı otomobil satışlarında yüzde 39, hafif ticari araçta yüzde 59 oldu.