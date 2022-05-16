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Son dakika: Rusya'dan Renault kararı!

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Rusya’dan Renault kararı!

Son dakika haberine göre Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketi Renault’un Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu.

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