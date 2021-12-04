Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Bu radardan kaçış yok

'1200 METREYE KADAR SİNYAL ATIYOR'

Radar 1200 metre kadar sinyal atıyor. Genelde radara girenler hastası olduğunu, hız ihlali yapmadığını söylüyorlar. Hız limitlerinin az olduğunu söylüyorlar. Burası yerleşim yeri.Burada hız limiti 82 kilometredir. İnsan nüfusunun fazla olduğu yerde bu kadar hız limiti belirlenmiştir. Vatandaşlar özellikle Tekkeköy bölgesinde hız ve yakın takip konularına dikkat etmesi gerekiyor. Burada zincirleme trafik kazalarını çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Samsun'dan Ordu istikametine, Ordu'dan da Samsun istikametine gidilen yolda günlük araç geçişinin 70 bin olduğu bilgisini veren Tonoğlu, sürücülere seslenerek, "Burada hız ihlali yaptıysanız radarı gördüğünüzde lütfen frene basmayınız.

Sert şekilde frene bastığınız zaman hem kendinizi tehlikeye düşüreceksiniz hem de arkanızdaki seyir halinde bulunan vatandaşları tehlikeye atacaksınız.

Siz radarı görmeden önce radar cihazı zaten sizi görmüş oluyor. Eğer radarda hız ihlali yapmışsanız frene basmanızın size herhangi bir faydası olmuyor. Lütfen hız kurallarına uyalım" diye konuştu.