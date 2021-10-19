Otomobil alacaklara tedarik krizi uyarısı! İşte sıfır araç piyasası için kritik tarih

"ÖTV'DE DÜZENLEME YAPILMALI"

Milliyet'in haberine göre yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren otomobiller için birçok kişi sıraya giriyor. Şanslı olanlar araç bulurken, beklemek zorunda kalanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Ancak yüzde 50'lik dilimdeki araçların fiyatlarında yaşanabilecek artışlar sonrası yüzde 80'lik dilime geçmesi durumu da alıcıları endişelendiriyor. Bu duruma da dikkat çeken Avcı, yaşanacak fiyat artışlarının otomobillere olumsuz yansıyacağını söyledi. Bir üst dilime geçen otomobillerin fiyatlarının da 60-70 bin lira kadar arttığını belirtti. Bunun için yapılması gerekenin ise yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimlerinin arasında yüzde 60'lık, yüzde 70'lik dilimlerin koyulmasını olduğunu sözlerine ekledi.