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2. el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araç satışında dengeler değişti

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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2. el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araç satışında dengeler değişti

ÖTV indiriminin ardından 2. el otomobil ve sıfır araçlara büyük bir ilgi oldu. Başkan Erdoğan'ın kararıyla gelen indirim sonrası birçok markada 60 bin TL'ye varan düşüşler yaşanmıştı. Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, ağustosta en yüksek payı 89 bin 306 satış ve yüzde 63,51 payla yine dizel otomobiller aldı.

Otomobillerde ÖTV oranlarına esas matrah limitleri geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile değiştirilmişti. Böylelikle bazı modellerde 60 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşmişti. Peki bu indirim kararı ikinci el araç satışlarına nasıl yansıdı? Ağustosta ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 17 arttı.

İlana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı. Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, ağustosta en yüksek payı 89 bin 306 satış ve yüzde 63,51 payla yine dizel otomobiller aldı.

İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre de yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azalış kaydetti.

Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 43'Ü SATILDI

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ikinci el online pazarda 2 milyon 460 bin 532 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.

Ağustosta ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 17 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı.

FİYAT ARTIŞI HANGİ ARAÇ GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ?

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 42 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 arttı. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ise ortalama yüzde 6,8 fiyat artışı oldu.

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