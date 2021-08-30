Bursa’da nefes kesen drift şov

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleştirilen Drift Türkiye Finali'nde, yarış direktörü ve ünlü Sporcu Abdo Feghali de nefes kesen bir şov sürüşü gerçekleştirdi. Falken lastiklerinin kullanıldığı aracıyla seyircileri etkileyen bir sürüş yapan Feghali "Türkiye'de yine harika bir organizasyona imza attık. Türkiye gerçek bir drift ülkesi. Dünya Finali'nde buna şahit olmuştum. Şimdi bu gerçeği bir kez daha gördüm. Türkiye'de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Burada şampiyon olan Berfu Tutumlu'nun Dünya Finali'nde de şampiyonluk için ciddi bir şansı var. Katılan, sıcak havaya rağmen bizi yalnız bırakmayarak yarışı izleyen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.





Türkiye'nin en iyi drift pilotunun belirleneceği mücadele öncesinde düzenlenen Drift Akademi'de başarılı olan 5 pilot, finallerde yer aldı. Red Bull Car Park Drift formatının fikir babası Abdo Feghali'den drift sporun incelikleri konusunda eğitim alan ve gerçekleştirilen yarışta ilk 5'e giren Ahmet Parlatan, Ersan Şahinkır, Asaf Akyol, Çağatay Arıca ve Farnoush Rezaei Türkiye Finali'nde de boy gösterdi.



Nefeslerini tutarak yarışmayı izleyen vatandaşlar, duygularını anlatmakta zorlandı.