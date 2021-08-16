Türkiye’de satışa çıkıyor! ÖTV kararı sonrası harekete geçtiler

TEŞVİK GENİŞLETİLMELİ

Sabah'tan Ufuk Sandık'ın ilgili yazısı şöyle; Türkiye'de 2017'den bu yana 1.8 lt ve 2.5 lt motorlu hibrit otomobillere yönelik bir teşvik uygulanıyordu. Hibrit pazarının gerçek potansiyeline ulaşması için teşvik kapsamının genişletilmesi isteniyordu. Özellikle Türkiye'deki tesislerinde hibrit üreten markalar, Ankara'nın yollarını aşındırıyordu.

Lobi çalışmaları kısmen olumlu sonuç verdi. ÖTV matrahında yapılan değişiklikle birlikte, hibrit modellere teşvik geldi. Ancak, kapsamının genişletilmesi sadece yarı hibrit modellere değil, tüm tam hibrit modellerin teşvik edilmesi isteniyor.