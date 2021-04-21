21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Subaru ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu!

Subaru ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu!

Son dakika haberine göre; Japon otomobil üreticisi , yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle 'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Subaru ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu!

Kamu yayıncısı 'nin haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi nedeniyle, 'nin eyaletindeki tesislerinde imalata ara verdiğini duyurdu.

Nisan ayı sonuna kadar üretimi askıya alınan tesis, firmanın içi ve dışındaki toplam üretim hacminin yüzde 40'ını oluşturuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA