18 Nisan 2021, Pazar
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Yerli otomobil TOGG'a gururlandıran ödül

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG tarafından yapılan açıklama milyonları heyecanlandırdı. TOGG C-SUV modelinin 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.04.2021
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Yerli otomobil TOGG'a gururlandıran ödül

TOGG'un resmi hesabından, "TOGG ve Pininfarina tasarım ekipleri tarafından 150 bin saatlik bir çalışma ve Murat Günak'ın yönlendirmesi ile tasarlanan, 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillediğimiz TOGG C-SUV, "Profesyonel Konsept" kategorisinde ödüle layık görüldü." açıklaması yapıldı.

TOGG'DA ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Fabrikadaki çalışmaların 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanırken, 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryasının da Gemlik'te üretilmesi hedefleniyor.

1.2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 230 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrika, 2023 yılına kadar kademeli olarak toplam 4 bin 300 kişilik istihdam sağlayacak.

Tesisin yıllık 175 bin adet üretim imkanı bulunurken, 10 yılda, 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretilmesi hedefleniyor.

TOGG, Gemlik tesisinde hız kesmeden devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için 7 gün 24 saat canlı yayın başlattı.

Zaman zaman TOGG'un sosyal medya hesaplarından Gemlik tesisinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar paylaşılırken, şimdi ise, çalışmaları sürekli takip etmek isteyenler için canlı yayın hizmeti sunuldu.

TOGG'un YouTube hesabından başlatılan canlı yayınla, çalışmalar günün her saati izlenebilecek.

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