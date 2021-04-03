03 Nisan 2021, Cumartesi
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Araba alacaklar dikkat! Peugeot'dan nisanda avantajlı kampanya

Nisan ayında modellerinde 200 bin TL’ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor. Marka, 200 bin TL’ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise bir yıllık akaryakıt hediyesi sunuyor.

OTOMOBİL AA
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Araba alacaklar dikkat! Peugeot'dan nisanda avantajlı kampanya

Peugeot açıklamasına göre, benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, nisan ayında hayallerindeki Peugeot'ya sahip olmak isteyen müşterileri için avantajlarını sürdürüyor.

Nisan ayında Peugeot'da 200 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise bir yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesinde de 100 bin TL için yüzde 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

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