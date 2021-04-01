İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! İkinci el arabalarda fiyatlar artacak mı?

Berktaş, "Şu an ikinci el fiyatları stabil seyrediyor. Fakat Nisan Mayıs ayları itibariyle yaşanabilecek tedarik sıkıntısı, döviz ve faiz oranlarının yüksek oluşu piyasaya yansıyacak, fiyatları da yükseltecektir. Bu durum henüz fiyatlara yansımadığı için araç alacak vatandaşlarımız süreci iyi değerlendirmeli; şimdi araç sahibi olmak için en uygun zamanları yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yaz ayları geliyor, Ramazan ayı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarının da gevşetilmesi bekleniyor. İnsanlar bayram tatiline, yazlığına, memleketine gitmek isteyecek. Virüsten korunmak için toplu taşıma araçları yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci ele talebi artıracaktır, bunun da fiyatlara yansıması olacaktır" dedi.

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