Volkswagen, ABD biriminin adını değiştiriyor

Alman şirket dün internet sitesinde yanlışlıkla yaptığı paylaşımda şirketin Kuzey Amerika biriminin adının Voltswagen of America olarak değiştirilmesinin planlandığını kaydetti. Duyurunun, olması hedeflenenden 1 ay erken yapıldığı belirtiliyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan 29 Nisan tarihli açıklamada yer alan bilgi daha sonra geri çekildi. Volkswagen sözcüsü ise bilgi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Mayıs ayından itibaren geçerli olması planlanan değişiklik ile Alman şirketin elektrikli araçlarının Voltswagen markası altında olacağı ifade ediliyor.